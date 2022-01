Escobar: Sankcije važno sredstvo u stabilizaciji Balkana, biće ih još

Escobar je za Glas Amerike istakao da se američka politika i angažman na Zapadnom Balkanu tradicionalno odnose na multietničko pomirenje i integraciju u Evropsku uniju.

„U tom pogledu politika je bila veoma konzistentna posljednje četiri administracije. Ono što mogu da kažem da se malo promijenilo jeste obim pažnje koju Zapadni Balkan dobija u ovoj administraciji. Dakle, postoji obnovljeni napor da se ponovo angažujemo na svim mehanizmima koji su bili uspješni, a to je da se ojača Dejton, da se podrži i obnovi dijalog između Srbije i Kosova, i da blisko sarađujemo sa našim partnerima iz NATO-a, kako bi se osiguralo da mogu da ispune svoje NATO obaveze. I rekao bih da smo u većini toga bili veoma uspješni“, istakao je Escobar.

Dodao je da je „malo frustrirajuće što s jedne strane nije bilo daljeg napretka u evropskim integracijama, što mnoge zemlje nisu dalje odmakle u sprovođenju reformi“.

“Posebno u suzbijanju korupcije, za koju bih rekao da je najveći izazov na Zapadnom Balkanu. Međutim, moram da kažem da imamo veoma dobre partnere u regionu i vlade koje su posvećene ovom programu evropskih integracija, borbi protiv korupcije i produbljivanju veza sa susjedima”, rekao je on.

Jedno od sredstava koje je američka administracija koristila tokom protekle godine u borbi protiv korupcije su sankcije – protiv Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH i još dvojice zvaničnika, zatim protiv Milana Radoičića i Zvonka Veselinovića na Kosovu.

“Kao što sam ranije rekao, ne želim da ljudi misle da se SAD angažuju u regionu prvenstveno kroz sankcije. Imamo mnogo mogućnosti da unapredimo agendu naših partnera, da unapredimo agendu ljudi koji zaista zastupaju težnje svojih naroda. Rekao bih da je u velikoj mjeri težnja tih ljudi da žive u zemljama koje su oslobođene korupcije i približavaju se Evropi. To je ono što ljudi u regionu u velikoj mjeri žele. Međutim, ova administracija je veoma posvećena borbi protiv korupcije i jedno od sredstava u toj borbi su ove sankcije. I mogu reći da, biće ih još, ali to neće biti primarno sredstvo našeg angažmana”, naveo je on.

Escobar je naglasio da sankcije nisu usmjerene na zemlje niti na određene narode, već na “pojedince koji su duboko umiješani u korupciju”.

“Rekao bih da su sankcije bile važno sredstvo u stabilizaciji regiona i mogu vam reći da imaju efekta”, rekao je Eskobar.

