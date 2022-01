Kordić najavio velike planove za Mostar u 2022. godini

Mostarska politička kriza trajala je osam godina, a nakon što je postignut međustranački dogovor i nakon što su održani lokalni izbori za Gradsko vijeće, u veljači 2021. na čelo Mostara došao je Kordić s kojim smo razgovarali o svemu onome što je učinjeno u proteklih godinu dana te budićim planovima.

Mostarski gradonačelnik istaknuo je kako je nakon dugo godina Mostar na vrijeme dobio proračun što će gradskim vlastima omogućiti da već od prvog dana nove godine krenu s realizacijom najavljenih projekata.

– Očekujem da ćemo ovu godinu sve što imamo u budžetu uspjeti implementirati na terenu tako da se veselim 2022. koja bi za Mostar trebala biti prva godina u kojoj se vide konkretni rezultati rada nove gradske uprave i Gradskog vijeća – kazao je Koridć.

Po njegovim riječima, riješene su imovinsko-pravne procedure za brojne infrastrukturne projekte, pa bi se tako vrlo brzo trebali početi realizirati projekti ukupne vrijednosti 9 milijuna maraka, poput izgradnje sportske dvorana Osnovne škole Ilije Jakovljevića, zatim uređenje prometnica u naselju Centar 2, izgradnja kanalizacijske mreže te nastavak radova na mostarskim prometnicama.

Hoće li se graditi sportska dvorana i zatvoreni bazen?

– Kada je u pitanju gradska sportska dvorana koja se već decenijama provlači kroz medije i pokušava napraviti, tu smo trenutno u reviziji projekta iz 2016. godine, što u tehničkoj, što u financijskoj reviziji. Dali smo revizorskom timu naputak da želimo da dvorana bude tehnički opremljena po najnovijim standardima, a isto tako tražimo i mogućnost uštede na samom projektu – kazao je gradonačelnik.

Revizija projekta sportske dvorane trebala bi biti gotova krajem siječnja nakon čega će se donijeti odluka ide li se u nastavak izgradnje na postojećoj lokaciji ili će se tražiti novo rješenje, dodao je Kordić.

Fantastični uspjesi mostarske plivačice Lane Pudar aktualizirali su pitanje izgradnje zatvorenog olimpijskog bazena u Gradu na Neretvu.

– Moje osobno mišljenje je da Mostar treba imati takav infrastrukturni, sportski objekt. Mi smo se u proteklom razdoblju bavili time da već postojeće objekte, sukladno našim mogućnostima, pokušamo staviti u funkciju. Kroz jedan IPA projekt osigurali smo skoro milijun maraka za uređenje bazena u sklopu Gradske banje, a mi smo se kao Grad ponudili Sveučilištu u Mostaru kao partneri za uređenje 25-metarskog bazena u kampusu u Rodoču – kazao je Kordić.

Što se tiče izgradnje novog zatvorenog bazena u gradskom proračunu za 2022. godinu osigurano je 120.000 maraka za izradu projektne dokumentacije.

– Onog momenta kad budemo imali završen projekt nastojat ćemo ići u u njegovu realizaciju, ali još je preuranjeno davati neka konkretna obećanja – poručio je gradonačelnik.

Osam milijuna maraka za Zračnu luku

Mostar kao turistička destinacija ovisi o dobroj prometnoj povezanosti, a ključ za privlačenje stranih turista je funkcionalna zračna luka.

Kordić je kazao kako se gradska administracija intenzivno bavi ovim pitanjem, pa je tako nedavno s Vladom Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) potpisan sporazum koji bi trebao oživjeti Zračnu luku Mostar.

– Radi se o sudskom potraživanju Grada prema Županiji. Našli smo model otplate tog duga HNŽ-a prema Mostaru. Dogovorili smo petogodišnji plan otplate gdje bi Grad Mostar u prve četiri godine imao po dva milijuna maraka u budžetu na konto naplate tih dugova. U dogovoru s Vladom HNŽ-a odlučeno je da se ta sredstva prioritetno koriste u razvoj Zračne luke – pojasnio je Kordić.

Po njegovim riječima, trenutno se radi na podizanju tehničkih standarda Zračne luke kako bi se zadovoljili svi sigurnosni aspekti, jer je to osnovni preduvjet za ulazak u pregovore s avioprijevozničkim tvrtkama.

– Biznis modeli pokretanja zračne luke svugdje u svijetu su jasni i zahtijevaju financijsku pomoć tim kompanijama u smislu subvencioniranja letova tako da će ti novci dobro doći. Ono što nas u ovom momentu zabrinjava je covid situacija u svijetu. Gledamo što se događa, a ja se nadam da ćemo u četvrtom mjesecu imati stabilnu covid situaciju, potpisane ugovore s aviokompanijama i da će mostarska Zračna luka profunkcionirati – optimističan je prvi čovjek Mostara.

Ratne rane i dalje vidljive

Iako je od završetka rata proteklo 26 godina samo središte Mostara i dalje je nagrđeno ratnim ruševinama. I taj problem je u fokusu gradskih vlasti, kazao je Kordić, ali ne postoji jednostavno i jedinstveno rješenje za sve porušene objekte:

– U dobrom dijelu Mostara još se vide ratne rane. Dobar dio tih objekata je privatno vlasništvo. Ostali dio je neriješeno vlasništvo. Mi pokušavamo svaki od tih objekata snimiti, vidjeti kakva je vlasnička struktura. Tamo gdje su riješeni imovinski odnosi pokušat ćemo vidjeti šta je problem, zašto se ti objekti ne obnavljaju i iznaći mogućnost da Grad, možda, uđe u sufinanciranje obnove tih objekata na način da Grad onda uđe i u vlasničku strukturu.

Gradonačelnik je dodao kako se razmišlja i o postavljanju tzv. fake fasada koje bi bile privremeno rješenje.

Petogodišnji plan sanacije odlagališta na Uborku

Pitanje kojim će se Mostar i Mostarci zasigurno baviti u 2022. godini, ali i u godinama koje slijede, je pitanje zbrinjavanja otpada.

– To je u Mostaru top tema i većinu građana ta tema zanima i zabrinjava. Što se tiče konkretno deponija Uborak – Buđevci, koncept rješavanja je jasan. Od Federalnog ministarstva okoliša dobili smo jasan plan prilagodbe što napraviti s tim lokalitetom u sljedećih pet godina – kazao je Kordić.

Vrijednost tog projekta je oko 5 milijuna eura, a Grad Mostar u završnoj je fazi pregovora s jednom investicijskom bankom.

– Mi kao grad smo pripremili svu dokumentaciju, čekamo taj financijski paket da to sve skupa završimo, tako da bi vrlo brzo trebali krenuti konkretni radovi na terenu – kazao je Kordić, dodavši kako u sljedećih pet godina treba pronaći novu lokaciju za zbrinjavanje mostarskog otpada.

Mostarski gradonačelnik kazao je kako se radi o problemu koji se tiče ne samo stanovnika koji žive u blizini odlagališta, već svih stanovnika Mostara i okolnih mjesta.

Dodao je kako mu se čini da je većina mještana prepoznala iskrene namjere nove gradske administracije da se problem Uborka riješi te stoga ne očekuje nove prosvjede i blokade odlagališta.

Neće biti poskupljenja vode u 2022.

Gradonačelnik se osvrnuo i na izgradnju kolektora i pročistača, istaknuvši kako je taj projekt praktično gotov. Po njegovim riječima, Mostar je dobio jedno od najmodernijih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u regiji i pročistač već neko vrijeme radi.

Ono što bi mogao biti problem je taj što je rad pročistača povećao operativne troškove JP Vodovod.

– Cijena vode koju trenutno plaćaju građani Mostara je prilično niska, odnosno najniža u cijelom okruženju. Radilo smo procjene kolika bi cijena vode trebala biti kako bi imali održiv sustav i vodosnabdijevanja i pročišćavanja. S obzirom na čitavu ekonomsku situaciju, ja osobno nisam spreman u 2022. stavljati građanima dodatne namete – kazao je Kordić, dodavši kako će povećanje cijene vode vjerojatno ići fazno, kroz više godina, kako bi se udar na građane što više ublažio.

Gradsko vijeće Mostara nedavno je osvojilo odluku o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata čime se, po Kordićevim riječima, konačno krenulo u uređenje te oblasti.

Mostarski gradonačelnik istaknuo je kako usvajanje ove odluke ne znači „legaliziranje svega i svačega“.

– Ortofoto snimak iz rujna ove godine bit će polazna osnova za legalizaciju. Sve što je građeno poslije toga bez papira bit će rušeno. Za ono što je do tada napravljeno bit će napravljena nova dokumentacija, vidjet će se imovinsko-pravni odnosi, je li objekt napravljen npr. na klizištima, na vododerinama, na infrastrukturi, može li se to što je izgrađeno uopće uklopiti u Prostorni plan Grada Mostara. To je osjetljiva tema, ali bitno je da se ne iskomunicira da će se legalizirati sve ono što je izgrađeno. To se neće dogoditi – poručio je Kordić,pišu Vijesti

Na kraju razgovora mostarski gradonačelnik poželio je svim stanovnicima Mostara i Bosne i Hercegovine uspješnu i sretnu 2022. godinu.

Facebook komentari