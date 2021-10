HARMONIKAŠ I SAVJETNIK O HAPŠENJU DODIKA: “Njegova pratnja bi bila prinuđena…”

Milan Tegeltija, jedan od prvih Dodikovih savjetnika i donedavno predsjedavajućeg VSTV-a, kazao je da se Milorad Dodik ne bi smio hapsiti jer je on kao član Predsjedništva Bosne i Hercegovine “dejtonska kategorija”.

Također, Tegeltija je upozorio sve one koji žele “pristupiti Dodiku” da znaju da je on štićeno lice pod oružanom pratnjom koja je dužna reagovati ako to nije “najavljeno unaprijed službenim kanalima”.

Zbog čega vi niste danas bili u Sarajevu? Kako gledate na dovođenje harmonikaša u zgradu Predsjedništva BiH?

Gledam na to kao simbolički gest “srpskog člana” Predsjedništva, jedan gest koji bi trebao da opusti i relaksira ljude u BiH. On za razliku od Džaferovića, koji stalno najavljuje neke patriotske snage i ratne trube, eksplicitno govori da neće biti rata. Harmonika u Predsjedništvu je sasvim OK. Ona je među narodima prepoznata kao instrument koji poziva na opuštanje i veselje. Ovo je jedan značajan potez Dodika koji rasterećuje atmosferu napetosti. prneosi “Slobodna-Bosna”.

Znamo da volite i zasvirati i zapjevati. No, smatrate li Dodikov potez neprimjerenim, s obzirom na mjesto dešavanja i situaciju u kojoj se nalazimo?

Volim zapjevati i sviram, to nije neka tajna. Harmonika mi je primarni instrument. Mislim da nije neprimjereno. Radi se o prostorijama Kabineta člana Predsjedništva. Nije svirao na sjednici Predsjedništva. Rekao sam vam koji je kontekst. Šta da je svirao ratne trube? On je pokazao da niko iz RS ne želi ratovati i da ljudi imaju pravo da se vesele, a politiku da prepuste političarima. Ovaj njegov gest se dogodio nakon objavljivanja plakata po Sarajevu o nekim odbranama BiH. Misli se na oružane borbe. I onda imate Dodika koji ne odgovara kontra pričama o ratu nego unosi harmoniku i pjeva se. Na taj način demonstrira da ne postoji ratna opasnost.

Da li je ovo što radi Dodik posljednjih dana, sa pravnog aspekta, rušenje ustavnog poretka BiH?

Apsolutno ne. Upravo suprotno – poštovanje dejtonskih odredbi. Hapšenje Dodika bi bilo teško kršenje mirovnog sporazuma. On je štićeno lice pod oružanom pratnjom. Svaki pristup njemu mora se najaviti unaprijed službenim kanalima, inače bi njegova pratnja bila prinuđena da ga brani svim sredstvima bez obzira na bilo koju drugu oružanu formaciju iz BiH. Pratnja bi bila prinuđena da ga brani, a niko ne želi takav razvoj događaja.

