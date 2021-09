Dodiku smeta Albanac u Ustavnom sudu BiH, kaže da je problem ako je musliman

Dodik je jučer u Beogradu rekao da je taj sudija Albanac izbor jednog “muslimanskog” sudije koji više nije u mandatu, ali koji je zajedno sa njim radio na nekoliko predmeta.

Sramotno je što Dodik nažalost i ovom prilikom naglašava pitanje vjeroispovijesti kao presudno, čime svjesno podgrijava i nacionalne animozitete.

“Ono što mi znamo o tom novom eventualnom novom sudiji jeste da je on produkt lobiranja ‘muslimanske’ strane iz Sarajeva. Ako taj sudija Albanac pripada istoj strukturi vjeroispovijesti, onda će opet napasti Milorada Dodika da je šovinista. Јa to nisam, samo to govorim iz pragmatičnih razloga”, rekao je Dodik.

On je dodao da su stranci sudije Ustavnog suda svi birani kako bi sa dva Bošnjaka donosili razne odluke koje su išle na štetu Republike Srpske, što pokazuju i odluke koje su donošene u posljednje vrijeme.

“Bila je jedna Njemica, sad dolazi Albanac. To je jedna sprega koja treba da sveže Republiku Srpsku do samog nestajanja njene subjektivnosti”, rekao je Dodik.

