Evo zašto nikad ne biste trebali prati zube odmah nakon doručka

Stomatologinja Ana Peterson iz Velike Britanije na TikToku je upozorila svojih preko 50.000 pratioca da ne peru zube odmah nakon doručka, već prije, kako ne bi bespotrebno oštetili caklinu. Ukoliko ih perete nakon obroka, pričekajte pola sata do sat vremena.

“Jeste li znali da ne biste trebali prati zube nakon doručka? Uvijek to napravite prije! Kad doručkujete usna šupljina vam postaje kisela. Dakle, ako perete zube nakon doručka vi zapravo utrljavate tu kiselinu u zub, a to je nešto što troši caklinu” objasnila je, a prenosi The Sun.

Inače, caklina je najtvrđe tkivo u ljudskom tijelu i sadrži najveći postotak minerala, čak 96 odsto. Ova prozirna tvar ima debljinu od otprilike dva milimetra i kao visoko mineralizirano biološko tkivo se doživljava kao čisto anorganska tvar i ne može se samostalno popraviti.

Iako je najtvrđe tkivo u tijelu, ona postaje osjetljiva na razgradnju, posebno u dodiru s kiselinama iz hrane i pića. Jednom kada se caklina ošteti, ljudi dobivaju oštećenja u rupe na zubima, kao i bolove.

I ove navike vam mogu oštetiti zube

Za neke navike ne bi vam palo na pamet da uništavaju zube, kao što je, recimo, plivanje u bazenu ili previše četkanja. Ali, britanski stomatolog upozorava da je to zaista tako. Dr. Tariq Idres u Mančesteru objasnio je na koji način to šteti zubima. Izdvojio je neke od najčešćih situacija u kojima dolazi do oštećenja:

Grickanje leda iz pića

Krhkost i niska temperatura kockice leda lako može uzrokovati to da se dio zuba otkrhne. Naime, tokom grickanja leda ponekad dolazi do mikroskopskih pukotina na caklini što se s vremenom pretvara u ozbiljan problem. Zdrobljeni led je manje štetan.

Mućkanje vina u ustima

Vino stvara kiselinu koja nagriza zubnu caklinu, a bijelo je opasnije od crnoga. Još gora su gazirana vina. Stručnjaci za vina kažu kako je dobro promućkati prvi gutljaj vina po ustima kako bi se osjetila prava aroma, ali, želite li zdrave zube, nemojte to prakticirati.

Plivanje u bazenu

U ovom slučaju za propadanje zubne cakline mogu biti krive hemikalije koje se dodaju u bazensku vodu, posebno hlor. Zato, ako idete na plivanje, pazite da vam voda ne ulazi u usta. Najidealnije je, naravno, plivati u moru.

Pranje pretvrdom četkicom

Neki misle da će tvrdom četkicom bolje oprati zube, ali zapravo se nerijetko tako ošteti caklina. Osim toga, to može voditi i povlačenju zubnog mesa zbog čega zubi postaju osjetljivi. Naime, površina korijena zuba se zbog svoje teksture oštećuje još lakše.

Previše četkanja

Pranje zuba dva puta dnevno, ujutro i prije spavanja, je sasvim dovoljno. Sve više od toga samo može napraviti više štete nego koristi. Također, pranje brzo nakon obroka ili pijena gaziranih sokova samo će više oštetiti caklinu jer je kiselina u ustima visoka, a caklina zbog nje osjetljivija nego inače. Bolje je pričekati najmanje sat vremena jer će do tada slina neutralisati tu kiselinu.

Pirsing na jeziku ili usnama

Ljudi koji ga imaju na tim mjestima znaju sa njime slučajno oštetiti zube dok jedu.

Korištenje zuba kao alata

Na primjer, za uklanjane etikete s nove odjeće, otvaranje čipsa, laka za nokte ili piva. U takvim situacijama lako može dovesti do oštećenja, slabljenja zuba i lomova. prenose “Nezavisne“.

Facebook komentari