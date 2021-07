SKOČIBUŠIĆ: AKO ŽELIMO NORMALAN ŽIVOT, MORAMO SE CIJEPITI

Kaže da je do sada u FBiH došlo oko 600.000 doza cjepiva.

“Od toga je distribuirano oko 530.000, a cijepljeno je oko 350.000 ljudi. Situacija vezana za cijepljenje protiv covida-19 u Federaciji nije ništa drugačija u odnosu na druge zemlje u okruženju, ali i Evropi, pa i svijetu. Doista imaju oni koji apriori pristaju na cijepljenje i smatraju, što je sasvim razumno, da je to jedini način i osobne i kolektivne zaštite, dok drugi nasjedaju na neke nepouzdane priče, odnosno imaju određene rezerve prema cijepljenju. U tom svjetlu mi sva cjepiva koja smo do prije nekoliko tjedana dijelili, odnosno distribuirali po kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, smo uspješno iskoristili. Skoro da nimalo cjepiva nije propalo. Vjerujemo da će se građani sada, kad im je ipak cjepivo dostupno, javiti svome obiteljskom liječniku i cijepiti se.”stiče da se još uvijek ne razmišlja o trećoj dozi cjepiva, niti u ovom trenutku ima potrebe za tim.

“Moramo steći kolektivni imunitet, a to je prije svega prebolijevanje bolesti, odnosno cijepljenje. Cijepljenje kao mjera ne treba biti reklamirana kao gazirani sokovi, nego treba ljude upoznati sa prednostima i ako želimo normalan život to znači da se moramo cijepiti i zaštiti sebe. Sljedeći valovi će biti valovi upravo necijepljenih. Hospitalizacija cijepljenih je iznimno rijetka. Nema zadržavanja na respiratorima i teži oblici bolesti su iznimno rijetki. To je dovoljan argument da se cijepimo i prihvatimo cijepljenje kao jednu nužnost i da pokažemo dogovornost, ne samo za sebe, nego i za druge.”

Skočibušić navodi da smo svjedoci da se ljudi idu cijepiti u Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru.

“Nemamo podatke koliko je građana cijepljenjo u drugim zemljama.”

O potvrdi o cijepljenju kaže da je ključni problem što, ako želimo da neka naša potvrda bude prihvaćena u svijetu, nju mora predložiti ova zemlja.

“U BiH moramo prihvatiti evropski princip, a to bi bilo da covid potvrdu izdaje jedno tijelo u zemlji. Trenutno, zbog političke situacije, to se čini kao jedan veliki problem i zbog nevoljkosti Republike Srpske da sudjeluje u cjelosti u takvom postupku. No, federalna Vlada je baš zbog te situacije odlučila i donijela zaključak da zadužuje federalno Ministarstvo zdravstva da pokrene procedure izrade covid-19 digitalne potvrde. Ta potvrda neće služiti samo za prelazak međunarodnih granica, već će vjerojatno biti jedan od dokaza i znakova da je neko cijepljen i da može neometano sudjelovati u velikim skupovima.”

Pojašnjava da klinička slika nije ništa lakša kod delta varijante, naprotiv.

“Što se tiče samih mjera kojima rukovodi Krizni stožer federalnog Ministarstva zdravstva ćemo upravo prema broju inficiranih donositi mjere. Naravno, ako se pandemija počne širiti morat će se ponovo zatvarati onako kako smo imali na početku pandemije. Nadamo se da će ipak prevladati razum, da će biti dovoljno cijepljenja i da ćemo do početka školske godine se dovoljno procijepiti da i oni ljudi koji budu bolesni neće imati težu kliničku sliku i da neće biti potrebe za velikim izolacijskim mjerama.”

“Cjepiva ima sasvim dovoljno, primarno AstraZenece i Sinopharma”, zaključio je Skočibušić,piše Crnahronika

Facebook komentari