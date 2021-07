Advokat Feraget za „Avaz“: Tužioci su namjerno i svjesno zataškavali ubistvo, država će se tresti u nastavku istrage

Uz porodicu Memić od početka je u njihovoj borbi bio ugledni advokat Ifet Feraget, koji više od pet godina svojom stručnošću i upornošću radi na rasvjetljavanju ubistva mladića Dženana Memića.

Za portal „Avaza“ kaže da je podizanje optužnice protiv kriminalne grupe na čelu sa Zijadom Mutapom veliki korak ka pravdi.

-Ova gigantska borba kako bih je nazvao ostvaruje određene rezultate. Ono što sam obećao Murizu Memiću, a to je da ćemo isključivo pravnim putem sa vjerom u zdravi dio pravosudnog sistema BiH pokušati doći do istine i pravde. Taj put je otprilike vodio preko tužilaštva BiH do Državnog suda. „Slučaj Memić“ kao i „slučaj Dragičević“ završili u brojnim međunarodnim izvještajima. Ovo je jedna vrsta satisfakcije, iako ne želim prejudicirati odluku suda BiH, koji treba pustiti da u miru radi svoj posao , dakle da potvrdi optužnicu u šta uopće ne sumnjam. Ono što je jako bitno jeste da po prvi put, a o tome sam govorio i neki dan na Vrhovnom sudu FBiH u historiji našeg pravosuđa imamo ovakvu situaciju da pravosuđe poptuno ispravno u skladu sa zakonom i Evropskom konvencijom postupa kada utvrđuje odgovornost bez obzira što jedan postupak traje bez obzira što se drugi postupak vodi po lažnoj optužnici sarajevskog tužilaštva – pojašnjava Feraget.

On očekuje da će Vrhovni sud uskoro donijeti oslobađajuću presudu za Ljubu i Bekriju Seferovića jer je to jedini mogući ishod.

-Nakon toga će situacija biti kristalno jasna i znat će se u kom smjeru će ići proširenje istrage. Tu se traži odgovornost tužilaca koji su namjerno i svjesno išli u cilju da zataškaju jedno očigledno ubistvo. Isto tako mislim i na pripadnike policijskih agencija. Ovi slučajevi su rezultirali apsolutnim nepovjerenjem građana u pravosuđe. Ja sam optimista i vjerujem da ćemo doći do kraja. U nastavku istrage trest će se država – zaključio je Feraget,piše Avaz

