Danas temperature prelaze 40 stepeni u hladu

Pslijepodne ponegdje na istoku Bosne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 20 do 26, a dnevna do 41°C.

U petak sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana, što poslijepodne može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 20 do 26, a dnevna do 37°C.

U subotu u Hercegovini pretežno vedro, a u Bosni sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslijepodne u centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući loklani pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a dnevna do 36°C.

U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 26, a dnevna do 36°C,piše Slobodnabosna

