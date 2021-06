Stanivuković o optužbama za mobing: U Gradskoj upravi oko 90 odsto zaposlenih je iz SNSD

Mi smo imali veliki broj ljudi koji su u Gradskoj upravi bili zaposleni u septembru prošle godine, pred izbore, na tri do šest mjeseci. Dakle, bili su prijavljeni na određeno, rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, povodom optužbi za mobing u Gradskoj upravi.

Kazao je da borba nove administracije ide u smjeru da se redukuje broj zaposlenih po stvarnim potrebama, a ne po partijskim linijama.

-Zna se šta znači kad je čovjek otpušten; nije radio svoj posao, pa je dobio otkaz. Ali ako je čovjeku istekao ugovor na određeno, to onda ne znači otkaz. Mobing ne može biti ako tražite od ljudi da rade svoj posao, mobing ne može biti ako su neki ljudi bili koordinatori samo zato što su članovi određenih stranaka – kazao je on.

Ja vam garantujem da sam gradonačelnik koji je najviše zaposlenih obišao, koji je organizovao “srećne časove”, koji je našim higijeničarkama povećao plate, koji je najviše ljudi zagrlio, koji je sa zaposlenima proslavljao rođendane. To će biti moja dužnost i dalje – kazao je Stanivuković, te dodao da će uvijek izaći ispred svakog radnika i kazati svoj stav.

Siniša Štrbac, je rame uz rame sa gradonačelnikom i predsjednikom GO PDP Banjaluka pokazao svoju članaku kartu SNSD i poručio da nikada zbog toga nije imao problem.

-Još 2005. godine sam se učlanio u SNSD i bio aktivista. Gradonačelnika sam prvi put upoznao u januaru kada je pitao da li želim da budem potpisnik. Kada sam mu rekao da sam aktivista i član SNSD, rekao je da nije bitno ko je u ko ako ćemo pošteno raditi – rekao je Štrbac.

Slavica Ćurlić, diplomirana pravnica, zaposlena u Gradskoj upravi 25 godina, kazala je, kada je čula za pres povodom mobinga u Gradskoj upravi, iznenadila.

-Dvije osobe ne mogu govoriti o mobingu. Da li se govorilo o mobingu kada su se ranijih godina bacali predmeti po stolu, kada se galamilo na radnike? Želim da kažem da, ako se neko premjesti sa jednog radnog mjesta na drugo, to ne može biti mobing. To što mi sebi uzmemo za pravo, pa mislimo da smo nedodirljivi i da sebi možemo uzeti za pravo da mislimo da sebi možemo zaraditi penziju na jednom radnom mjestu, to je problem u našim glavama. Sram bilo onom ko je prijavio mobing – kazala je ona,piše oslobodjenje

Istakla je da nijedan gradonačelnik, do dolaska Stanivukovića, nije posjetio radnike.

Uz Stanivukovića je stala i higijeničarka zaposla u Gradskoj upravi.

Facebook komentari