Sladić: Šta ste tražili to ćete i dobiti, pa nemojte zakukati jer dijelovi BiH mogli bi premašiti 35 °C

Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima prolazno može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu zemlje do 28°C. Danas je na snazi žuto upozorenje za područja Foče, Trebinja i Višegrada. Očekuju se mjestimično pojačani udari vjetra, javlja FHMZ.

Meteorolog Nove BH Nedim Sladić prognozira da ipak brzo počinje pravo ljeto, a prema dostupnim prognozama padavine su do 22.06. gotovo svedene na nulu!

-Vrućina će dobijati sve više na snazi od srijede, kako će prema našoj zemlji pritjecati topliji zrak sa juga kontinenta. A prema idućem vikendu treba računati da se pojedini dijelovi zemlje približavaju, a u pojedinim projekcijama se prikazuje da bi se mogla premašiti granica od 35 °C. Eh, sad – što ste tražili mjesecima, to ćete i dobiti, pa nemojte odmah zakukati kada krajem sedmice temperature budu na granici nepodnošljivog dana (32 °C). Uživajte u ljetu i suncu, ali se pazite i UV zračenja, poručio je Sladić,prenosi Oslobodjenje

No, pred nama su bar još dva ugodnija dana, budući da će biti pretežno oblačno i vlažno vrijeme koji u našu zemlju pristiže sa Crnog mora.

