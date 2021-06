Vakcine stižu, ali ih je malo: Evo koliko je ljudi vakcinisano u FBiH, a koliko u RS-u

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je jučer u Banjaluci da je prvom dozom vakcine protiv virusa korona vakcinisano 118.200 ljudi u RS-u, dok je s obje doze imunizirano oko 33.000. Istakao je da kontinuirano pristižu nove količine vakcina Pfizer i AstraZeneca kroz mehanizme EU for health i Covax.

– Što se tiče vakcina Sputnjik V, ove sedmice očekujemo novu isporuku, dok su u toku pregovori dobavljača s kineskim partnerima za dodatne vakcine koje ćemo nabaviti, rekao je Šeranić.

U Federaciji BiH vakcinisano je 119.198 osoba prvom, a 19.970 drugom dozom vakcine. Ministar zdravstva ZDK-a dr. Adnan Jupić kaže nam da se vakcinacija i revakcinacija odvijaju dobro. Do kraja prošle sedmice podijeljeno je oko 23.000 doza, od kojih su 4.000 – 4.500 za revakcinaciju.

– I dalje stižu nove pošiljke, ali u malim i ograničenim količinama. Čim ih dobijemo, one se dalje distribuiraju. Imamo odličan podatak da nam je do sada, s obzirom na to da se radi i o multidoznim vakcinama, propalo samo 0,004 posto vakcina. Bila je pretpostavka da će se broj vakcina koji se neće moći distribuirati, odnosno koje će propasti, kretati oko 20 posto, naglašava Jupić.

U ovom kantonu uspjeli su da vakcinišu i 150 novinara i medijskih radnika, za razliku od većine drugih.

– Oni su, kao i zdravstveni radnici, naizloženiji u toku pandemije, napominje dr. Jupić,piše Oslobodjenje

