ZLATKO LAGUMDŽIJA: Bogi je pokazao da ne dozvoljava da s njim manipulišu mali miševi kada nije dozvolio velikim kojotima ranije

Zlatko Lagumdžija kazao je kako su jučerašnje scene koje smo gledali u Gradskom vijeću Sarajeva “strašan gubitak za BiH, Sarajevo, multietičnost i građansku opciju u kojem je najmanje kriv Bogić Bogićević”. Kazao je da je ovo tragedija, da pokazuje koliko smo nisko pali kao društvo i kako nam je politička scena potpuno destruirana na način od kojeg ćemo se teško oporaviti – piše N1

“Zadnja 24 sata čitam i gledam kakvo je blato u koje smo svi zajedno upali. Nažalost i on, ni kriv ni dužan. Znam koliko je Bogiju trebalo da prelomi da ponudi sebe ovakvom projektu koji je budio nadu. Volio bih da griješim, ali znajući Bogićevića, teško da će promijeniti svoje mišljenje. Konakovićeva izjava ‘ako pogleda objave ljudi neće ostati imun, ali ako pogleda nas ona se neće vratiti, ne bih se ni ja vratio’. Taj isti Dino Konaković kaže da se ne bi vratio. Gledajući njih, bojim se da s ovom peticijom ulazimo u zamazivanje očiju samih sebe. Ne dolazi Bogić da odgovara građanima, on jako dobro zna da mora odgovarati Gradskom vijeću koje se jučer pokazalo da je takvo kakvo je. To je slika političke scene u BiH”, rekao je Lagumdžija.

Istakao je kako “ne postoji ličnost u Sarajevu ni blizu oko koje postoji toliki konsenzus, suglasje, ali on sada ne odgovara ljudima koji ga vole već ljudima koji su ga doveli do ovoga i u ovo”.

“Treba da bude štit i da izgubi ono što on jeste jer bi sutra morao da radi s ovim ljudima koji su bili u stanju ovo da urade. Sutra kada bi lideri svih stranaka koji su u GV, izašli zajedno s peticijom da Bogićević bude gradonačelnik, možda bi nešto pomogli, ali bi značilo i to da kada bi ga Izetbegović, Konaković, Nikšić pozvali zajedno i rekli ‘evo ti odriješene ruke, ovo je tvoje gradsko vijeće, oni tebi trebaju da odgovaraju’, možda bi dovelo Bogija u situciju da razmisli da su ovi došli pameti. Pokazao je da ne dozvoljava da s njim manipulišu mali miševi kada nije dozovolio velikim kojotima ranije. Pokazuje kako smo nisko pali kao društvo i kako nam je politička scena potpuno destruirana na način do kojeg ćemo se jako teško oporaviti. Ovo je tragedija”, rekao je Lagumdžija,prenosi Depo

