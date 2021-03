Mamić zaplakao na FACE-u! Umrijet ću, neću prežaliti što se nisam odrekao hrvatskog državljanstva!

Mamić: Mamu im hebem, uzeli su od mene 500 hiljada eura! Sudac, Nedeljko Boban, protivno zakonu, ima tri mandata, 12 godina je na funkciji! Ja sam lobirao glasove, 80 000 je koštao jedan glas!…. On je jedan, a ima ih još takvih! Takvi ljudi su alkoholičari i imaju razvratan život! Vole luksuzan život, a pare im daju ljudi koji su u nevolji! Direktno je ugrožena nacionalna sigurnost! Ili će oni biti u zatvoru ili će Mamić biti likvidiran! Sudija mi pokaže neku oslobađajuću presudu i kaže mi taj i taj je platio toliko da ga oslobodim! Hrvatsko podzemlje drži hrvatsko pravosuđe! Senad: Ko su, po Vama, ti ljudi koji Vam ovo rade? Mamić: Duboka država i strukture bivšeg sistema!

Senad: Koliko si para u živou lično zaradio?

Mamić: Oko 200 miliona eura! Hrvatskoj državi sam donio milijardu eura iz inostranstva! Prvo sam htio ispucati sva pravna sredstva! Vjerovao sam u sistem! Ovo sve sam trebao napraviti prije presude! Onda nikad ne bi došlo do moje presude! Siguran sam da ce ove sudije biti uhapšene! Znaju svi bolje od mene da je to jedna kaljuga! Oni su mila majka i bebe što sam otkrio kakvih ima! Vodili su me 300km u Sud u Osijek, jer su tamo inkrimirani ljudi! Sve se zna, ali nije službeno objavljeno! Ministar unutrašnjih poslova je direktno ili indirektno organizovao tu grupu! Učestvovao je u iscrtavanju na stadionu kako bi Hrvatska ispala fašistička zemlja! Do danas nisam dobio pravosnažnu presudu! Znam da će doći do oduzimanja protivpravne imovine! Nijedan član moje porodice nije ispitan da se vidi šta je njihova imovina, a šta moja! Ispada da moja žena nema ništa! Oduzima se imovina cijeloj obitelji, a da nije utvrđeno da li je ona stečena kriminalnim radnjama! Bio sam prvi čovjek u Hrvatskoj koji je koristio sekundarnu sirovinu! Ja sam najsiromašniji čovjek na kugli zemaljskoj u odnosu na količinu novca koja je prošla kroz moje ruke! Hrvatsko sudstvo je ozbiljno leglo kriminalaca! To su ljudi starog sistema! Da sudije nisu korumpirane, pokvarene i zle Hrvatska bi dobila natrag INA-u! Hrvatsko kriminalno podzemlje kontrolira hrvatsko pravosuđe! Mafija ima pravosuđe!

Sanjao sam dan da ljudi poput Plenkovića vode Hrvatsku! Djelimično me razočarao kao čovjek nečinjenja! Nije on tu za čuđenje, nego za činjenje! Ja im neću dati disati! Dovoljno sam uporan, ponosan i imam dovoljno para da to internacionaliziram! Svi će biti upoznati o mom predmetu! Ne preostaje mi nista drugo! Ja sam sve u zivotu postigao puta 10! Sada se borim za neko veće dobro!

Ja sam sam sa svojim suradnicima u Hrvatsku donio milijardu eura! A sta su oni napravili? Sanirali su brodogradilišta i banke za milijarde i milijarde da bi na kraju ta brodogradilišta i banke propali!

Ja sam reketiran! Nisam imao potrebe da nekoga podmitim! Pogrešno sam osuđen! Ako nema štete nema djela! Uzimao sam djecu i od njih pravio igrače! Sa njima sam imao privatne ugovore o podjeli novca! Tako je bilo i sa Modrićem! Dabogda poginuo ako sam nešto izostavio ili dodao! Oni su Modrića ispitivali u pola deset uveče! Te sudije su išle sa mnom za Novu godinu u Dubaji, vodio sam ih u Luvr, plaćao putovanja i kupovao Lui Viton torbice!

Zoran Mekić, sudija koji je meni sudio, dao mi je upute kako ću i po kojem članku tražiti izuzeće! Dva dana prije izricanja presude sam sjedio s jednim od sudija! Družio sam se s njima tokom čitavog mog postupka! 500 hiljada eura su uzeli od mene! To je bio reket! Tražili su novac! Rekli su oslobodićemo te, daj nam novac! To nisu radili samo meni, nego i prije mene! Bojim se da me neko ne ubije! Bio sam ustrijeljen na obilježavanju smrti oca! Znam naručioca, organizatora i onoga koji je pucao! To je lice koje je umreženo sa svima o kojima sam govorio! U Hrvatskoj su prenijeli da sam monstrum koji je sam sebe upucao! To je moja Hrvatska! Država je mijenjala zakone tako da mene oštete!

Sudac me zvao da dođem u stan njegove djevojke! Rekao mi je konačno smo pobijedili i napisana je oslobađajuća presuda! Častio sam ga sa nekoliko hiljada eura! Presuda je bila takva, ali su je promijenili za 48 sati! Na suđenju su odbili da otvore kovertu u kojoj je bila oslobađajuća presuda! Kada se pomene ofšor kompanija automatski si kriminalac!

Više vrijedi komad BiH nego svi stranci zajedno! To je ta politika kada vas uvjere da su vas došli spasiti, a u stvari su vas došli okupirati!

U BiH sam našao mir, ljubav i osmijeh! Bio sam na službenom putu i dočekao sam tu izricanje presude! Nisam bjegunac! Nisam znao da ću biti osuđen! Bosna mi je pružila ljubav kao niko! Čovjek koji me čuvao u pritvoru postao je moj brat! Sa mnom u pritvoru je bio Glavaš! Bosnu ljubim otkad sam se rodio, a nisam tu rođen! Dovodio sam Dinamo u BiH! Da ih je neko drugi vodio u Međugorje, pucali bi mu u koljeno!

Ne možete vjerovati kako uzimaju novac! Sudija mi kaže za svog prijatelja koji je moj sudija da je pod njegovom kontrolom i da će sve biti u redu! Kaže mi da će me to koštati 100 000, ja mu u autu dam pare! On ode sa djevojkom u šoping, a kasnije sa njom u hotel! Morate im dati za šoping! Drugi put mi je tražio 200 000 eura! Dao sam mu! Imam dokaze da sam davao novac! 6 puta su bili u BiH, 4 puta u mjestu Šije kod Doboja i uvijek je tu bilo nekoliko ljudi sa mnom, između ostalih i otac reprezentativca Gojaka! Protiv mene nikada nije bila nikakva istraga osim ovoga sada! Ta zločinačka banda nije dostojna da izgovara prezime Mamić! Zagred preko Dinama održava svoju gradsku imovinu, a Dinamo za godinu puni budžet više nego svi ostali za pet godina!

Da mi je presuda ukinuta, prvo bih se odrekao hrvatskog državljanstva! Umrijet ću, a bit će mi žao što se nisam odrekao hrvatskog državljanstva! Napravit ću prijavu u Sarajevu vezanu za hrvatske sudije!

Rat je izmišljen da bi se mi međusobno ubijali i da bi netko proizvođaču oružija osigurao tržište!

Moja čistačica ima platu dvije hiljade KM!

Još uvijek me za sve pitaju u Dinamu!

Bosna je dobila jednog od boljih selektora! Loše ste ga dočekali! To Srbi rade! Već ste ga opteretili time ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je Bosanac! Ako treba neka svi budu Bošnjaci ili Srbi ili Hrvati!,piše Face.ba

Vi ste, Senade, regionalna institucija!

Ovo je prvi put da sam zaplakao otkad sam u BiH! Ne plačem što bih možda trebao u zatvor, već što mi ne daju da provedem zadnje trenutke svoje majke u njenom naručju! Majka mi je rekla da neće umrijeti dok me ne dočeka! Ganjaju me kao zadnjeg kriminalca! Nisu mi omogućili ni pošteno suđenje! Sram ih bilo!

Sudije su sinoć na utakmici bile bolje od onih koje su meni sudile u Hrvatskoj! Svaki moj i Dinamov uspijeh moraju da obezvrijede!

