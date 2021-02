GOLETIĆ: OSIM BRITANSKOG I ČEŠKOG, U BIH CIRKULIRA JOŠ OSAM RAZLIČITIH GENETSKIH LINIJA KORONAVIRUSA

Kazao je to prof. dr. Teuf Goletić, šef Laboratorije za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, i dodao da je zbog toga situacija sa SARS-CoV-2 na terenu prilično komplicirana.

Prema njegovim riječima, genetske linije SARS-CoV-2 su ustvari virusi koji su akumulirali određeni broj mutacija, ali koje još uvijek, u odnosu na sojeve, nisu rezultirale promjenom “ponašanja” ili patogeniteta virusa.

To je prilika u kojoj svaka od tih genetskih linija, ukoliko se uspješno prenosi, a po svemu sudeći da je tako uzmemo li u obzir sve veći broj novih slučajeva infekcije, može dalje evoluirati i napraviti još veći problem. Specifičnost i senzitivnost PCR testova, koje trenutno imamo u BiH, daljom evolucijom virusa, mogu biti kompromitirani, te je s toga jako važno uspostaviti sistem sekvencioniranja kojim bi bili obuhvaćeni u najmanju ruku uzorci, koji prema onome što mi vidimo, definitivno odstupaju od onoga što smo imali priliku vidjeti u prethodnom periodu – kaže Goletić.

Podsjetimo, krajem prošle sedmice tim stručnjaka sa Veterinarskog fakulteta na kliničkim uzorcima potvrdio je još četiri slučaja britanskog soja koronavirusa.

Od tada nisu vršena nova sekvencioniranja, a razlog je, ističe Goletić, nedostatak sredstava za hemikalije koje su potrebne u tom procesu.

Sekvencioniranja koja smo i ranije radili rezultat su resursa koje je Veterinarski fakultet sam osigurao kao i pomoći UNDP-a. Kako bismo dalje nastavili potreban nam je potrošni materijal i kitovi. U međuvremenu dok čekamu neophodnu podršku, odvajamo kliničke uzorke za koje smatramo da su indikativni i da se nešto čudno dešava u pozadini – objašnjava Goletić za Faktor.

Navodi kako je i o uvjetima u kojima rade stručnjaci Laboratorije za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu i njihovim rezultatima upoznato i Federalno ministarstvo zdravstva te UNDP.

emeljem ranije uspješne saradnje, mi smo o svemu informisali prim. dr. Gorana Čerkeza, pomoćnika ministra zdravstva, nadamo se podršci koja je jučer na naki način i najavljena u hitnoj nabavci onoga što nam je potrebno kako bismo nastavili sekvencioniranje i utvrdili da li je eventualno došlo do mutacija prethodno utvrđenih sojeva ili smo možda dobili čak i nešto drugo. Jučer sam telefonski obaviješten da će se pokrenuti procedura nabavke svega onoga što nam je potrebno u procesu sekvencioniranja. Iz UNDP-a izrazili su razumijevanje za tako nešto, pa se nadam da će i oni sa svoje strane učiniti sve da što bržo krenemo u taj proces – naglašava Goletić.

Kaže kako je nastavak sekvencioniranja veoma bitna metoda u situaciji kada ponovo skače broj novozaraženih koronavirusom, naročito na području Kantona Sarajevo.

Prema onome što smo mogli vidjeti u Laboratoriji postoje indikacije koje ukazuju da je riječ o virusu koji se jako brzo umnožava, ali se nadamo da se to neće odraziti na njegov nivo patogeniteta. No, činjenica je da je virus u ovom trenutku prenosiviji, a tome u prilog ide i sve veći broj porodičnih klastera. Ono što smo prethodnih dana imali priliku utvrditi jeste da po svemu sudeći dolazi do mutacija na nekim dijelovima virusnog genoma koje ciljaju neki od raspoloživih komercijalnih PCR testova. To se jedino može utvrditi sekvencioniranjem, jer eventualno lažno negativni rezultati doprinijeli bi daljem nekontroliranom širenju SARS-CoV-2 – naglasio je Goletić.

