PMP: Nema saradnje s Našom strankom, zbog ucjena nećemo podržati Irmu Baraliju

Predsjednik Prve mostarske partije (PMP) Semir Drljević Lovac i vijećnica ove stranke u GV Mostara Adela Gosto, u podcastu ‘Aktuelno’ otvoreno su govorili o posljednjim dešavanjima u gradu na Neretvi, ali i onim uoči izbora.

PMP nije u koaliciji sa BH blokom

Što se tiče načina glasanja, Drljević je naveo da je PMP-u svejedno te da će objaviti kako su glasali i ako glasanje bude tajno. Pojasnili su i da PMP ima dva vijećnika te da nije u koaliciji sa BH blokom.

Još pred izbore PMP nailazi na otpor Naše stranke, čija je potpredsjednica Irma Baralija tada pred predstavnicima NS-a, SDP-a i PMP-a kazala da ima problem s ratnom prošlošću heroja odbrane Mostara Semira Drljevića Lovca i da PMP-ova podrška smeta Našoj stranci, pojasnila je Gosto.

– Ja sam joj odmah rekao – nemoj se sekirati, nemamo ni mi nikakvih simpatija prema Našoj stranci – kaže Lovac, prenose Vijesti.ba.

Gosto naglašava da od samog starta iz Naše stranke degradiraju PMP i ne žele podršku, jer misle da im može naštetiti na izborima zbog ratne prošlosti njenih članova i Lovca.

Na Skupštinu PMP-a, na kojoj je 100 delegata odlučivalo hoće li dati podršku BH bloku, bili su pozvani i predstavnici BH bloka, odnosno SDP-a BiH i Naše stranke. Odazvali su se predstavnici SDP-a, ali i niko iz Naše stranke.

Predsjednik Gradskog odbora (GO) SDP-a Mostar Arman Zalihić tada je prisutnima na Skupštini PMP-a poručio da bi on u ime BH bloka trebao bio kandidat za gradonačelnika Mostara. To je bilo prihvatljivo delegatima PMP-a i dobilo je podršku. Potom su iz PMP-a četiri mjeseca, pojašnjava Lovac, lobirali upravo za Zalihića.

Kompromis u Zalihiću

Drljević je i danas pozvao lidera SDA Bakira Izetbegovića da razmisli o probosanskom bloku.

– Mi mislimo da bi taj kompromis bio u Armanu Zalihiću koji je ostali, koji nije ni Hrvat, ni Bošnjak, a i Hrvat je i Bošnjak. I onda da izbijemo tu priču da imamo nacionalnog pobjednika jer je to lažna priča. Opet će oni u “talu” raditi, opet će morati sjediti zajedno svi u službama. Mislimo da bi taj kompromis bio zdrav za sve stanovnike – mišljenja je Lovac.

Kaže kako će se potruditi da u ponovljenoj proceduri izbora gradonačelnika Mostara predloži Zalihića, koji je, kako je to u nastavku podcasta objasnila Gosto, do samog kraja bio jedini kandidat BH bloka za gradonačelnika Mostara, koji se izjasnio. Za razliku od njega, dodaje, Irma Baralija se nikad nije izjasnila da to želi biti.

Ucjena iz Naše stranke

Desetak dana pred konstituirajuću sjednicu GV-a Grada Mostara, nastavlja Gosto, Baralija preko medija donosi odluku da želi da se kandiduje, prenose Vijesti.ba.

– Bila sam pozvana na sastanak BH bloka, na kojem nam je Irma Baralija čestitala mandate i poželjela uspješan rad u Vijeću. I njena naredna rečenica je bila da će se večeras odlučivati o tome da li će se BH blok raspasti ili će ostati. Šokirana tom izjavom, pitala sam u čemu je problem? U tom trenutku i sama shvatam da, ukoliko Irma Baralija bude kandidat za gradonačelnicu i Arman Zalihić bude kandidat za gradonačelnika, samim tim dijeli se BH blok i vijećnici, i to je automatski razbijanje BH bloka – pojasnila je Gosto.

U tom momentu, nastavila je, Zalihić je povukao svoju kandidaturu – “vjerovatno je ucjenom političkog Sarajeva na Zalihića, Baralija ostala jedini kandidat”. U PMP-u na to nisu pristali, pojasnila je, te dodala kako je to razlog zašto PMP nije podržala Baraliju u prvom krugu glasanja u GV-u Grada Mostara.

– I da se sto puta kandiduje, nećemo je podržati – nadovezao se Lovac.

Iako je konstituirajuća sjednica GV-a Grada Mostara bila prenošena uživo, dodaje Gosto, otkrila je i šta se zapravo dešavalo iza kulisa.

– Kada je najstariji vijećnik unutar Kluba Bošnjaka predložio Salema Marića za kandidata za predsjedavajućeg Vijeća, interesantno je da Baralija nije bila protiv toga, već je bila suzdržana. Jedina ruka protiv Salema Marića u toj sobi bila je moja. A kada se kamere upale, e onda ide “rat svjetova” – kazala je Gosto i dodala da Marić neće imati njihovu podršku sve dok ne dokaže da nije učestvovao u izbornim krađama.

Sa Našom strankom nemamo ništa

Lovac ističe da u PMP-u sa Našom strankom nemaju ništa, dok ih je SDP razočarao nakon što su četiri mjeseca uzalud lobirali za Zalihića.

Gosto je otkrila i da predsjednik GO Naše stranke Mostar Tarik Tanović nije dozvolio PMP-u da potpiše podršku programu rada GV-a.

– Tad je trebalo da mi budemo eliminisani. Mi smo došli u Centru za kulturu da damo podršku njihovom programu, u čijem smo kreiranju i mi učestvovali. Naša je procjena da je Tanović mene trebao isprovocirati. Umalo nije bio žešći incident. Kazao je čak i da ja ne mogu sjediti zajedno sa Armanom – naveo je Lovac.

Oboje sagovornika jasno su poručili da bi PMP za Armana Zalihića, da je on kandidat BH bloka za gradonačelnika Mostara, bez ikakvih problema digla ruke. Irma Baralija, s druge strane, ne dolazi u obzir.

Gosto se osvrnula i na prekinutu konstituirajuću sjednicu GV-a Grada Mostara, prenose Vijesti.ba. Ustvrdila je da Koalicija za Mostar nije srušila kvorum, već je tu sjednicu napustila nakon što nije odobren datum za njen nastavak. A kvorum su srušila dva vijećnika PMP-a “jer nisu mogli da dozvole da se gradonačelnik Mostara izabere bez bošnjačkog tijela”.

Smiješnim je okarakterisao navode iz Naše stranke da njihova kandidatkinja za gradonačelnicu ima kompetancije i političkog iskustva, napominje Lovac, jer je ona išla u osnovnu školu kad je kandidat Koalicije za Mostar, dr. Zlatko Guzin obnašao funkciju vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad,pišu Vijesti

– Naš odnos sa Našom strankom je nikakav i ubuduće nećemo ništa imati s njima – poručio je Lovac

