Milanović: Ne vidim način promjene Dejtona bez nasilja, ne mislim na rat

“Dejton je takav kakav je i ne vidim uopšte načina da se promijeni bez nasilja. Ne mislim na rat. Mislim naprosto na mentalno i svako drugo nasilje koje u BiH, to svako zna, nikada nije prolazilo. I uvijek je izazivalo još veće nasilje”, rekao je Milanović.

On je istakao da se okvir BiH ne može promijeniti bez volje konstitutivnih naroda.

“To su Srbi, koji imaju Republiku Srpsku koja je donesena, to ne možete poništiti. Mogu ja o tome misliti što god hoću, prošlo je 25 godina. Imate Srbe, čiji predstavnici govore svašta, ali imaju nekakva prava. Imate Hrvate – da, Hrvati postoje, kao i Bošnjaci, postoje, ne možemo se praviti da ne postoje – koji su nezadovoljni u toj državi. Je li to neka tajna? Jesam li ja nacionalista ili šovinista ako to kažem?”, rekao je Milanović za HRT

On je istakao da je to problem onih koji se sa njim ne slažu.

“Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke o ičemu biti donošene bez saglasnosti tri konstitutivna naroda, i to nije nikakav srednji vijek, i bez toga nema građanske države. Dakle, još jednom govorim – građanska država je daleki, daleki san, i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, onda parfem”, rekao je Milanović.

Facebook komentari