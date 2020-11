Sindikati zdravstvenih radnika HNK-a 10. decembra stupaju u generalni štrajk

Članstva Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) i Sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar odlučila su da 10. decembra u jutarnjim satima stupe u generalni štrajk, nezadovoljni što dosad sa poslodavcem nisu potpisali novi Kolektivni ugovor, javlja Anadolu Agency (AA).

Tvrde da njihova nastojanja za poboljšanjem radno-pravnog statusa traju godinu i po, kao i da ih ministar zdravstva HNK-a Goran Opsenica dugo ignoriše, nastojeći na sve načine razvući kompletan proces. Predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika HNK-a Dalibor Vuković u izjavi za medije najavio je da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva, kao i da tokom istog nijedan pacijent u kantonu neće biti ugrožen.

“Do danas smo bez odgovora od premijera Nevenka Hercega i resornog ministra Gorana Opsenice. Njihova namjera je da se postupak mirenja razvuče do beskonačnosti. Pozivam kompletno naše članstvo da ostane dostojanstveno u ovom štrajku i nastavi nam biti podrška u našoj borbi. Niko ko bude i najmanje ugrožen neće ostati bez zdravstvene zaštite. Vladajuće pozivam da nam do početka generalnog štrajka dostave prijedlog Kolektivnog ugovora, te da ga ukoliko bude u skladu sa zahtjevima i ranijim obećanjima potpišemo na obostrano zadovoljstvo“, rekao je Vuković.

Tvrdi da ministar Opsenica dosad nije organizovao konferenciju za mirenje, niti je Vlada HNK sindikatima poslala prijedlog Kolektivnog ugovora.

Predsjednik Sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ivica Anić kazao je da će COVID bolnica u sklopu SKB-a raditi bez prekida, kao i da će se primiti svi hitni slučajevi u svakoj od ustanova.

“Ambulante neće raditi u punom kapacitetu i to može dovesti do kolapsa zdravstva u kantonu. Nažalost, sve je više oboljelih i to može dovesti do problema kakav dosad nije zabilježen u državi. Ministar Opsenica ranije je pozivao i razgovarao sa svim predstavnicima dvaju sindikata, dok to otkako smo mi preuzeli vodstva, nažalost nije slučaj“, rekao je Anić.

Novinari su napomenuli i kako se štrajk deset dana prije izbora u Gradu Mostaru može okarakterisati i kao dio kampanje, na što je Anić odgovorio:

“To bi bilo suludo. Ovo traje godinu i po i da su procedure koje nalaže zakon to dozvolile, štrajk bismo pokrenuli još prije šest mjeseci. Vladajući su nas držali u neizvjesnosti i kupovali vrijeme. Danas imamo sve uvjete, pa štrajk može zabraniti samo sud. Naravno, i sudu smo spremni dostaviti sve dokumente. Podsjećam, inspektor rada naložio je do 14. septembra početak pregovora, što nije ispoštovano.“

Predstavnik Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić“, Ermin Tanović rekao je da su uposlenici ove ustanove nezadovoljni i razočarani odnosnom vlasti, posebno nakon naglog porasta broja oboljelih radnika u zdravstvu.

“Svi uposleni ovaj štrajk čekaju s nestrpljenjem, jer nam je u borbi za naša prava samo još to preostalo. Od početka pandemije koronavirusa bez obzira na ogroman trud, rad i sve rizike, osim aplauza u prvim danima, nismo dobili apsolutno nikakvu satisfakciju do danas. Osjećamo se poniženim i prevarenim i zato ćemo biti ustrajni i izdržati do kraja. U našoj bolnici svi poslovi će stati osim specijalističkih pregleda i onih koji budu prethodno zakazani. Svi pacijenti koji borave u bolnici će biti zbrinuti i imati maksimalnu njegu. Zaštitu će imati i svi hitni slučajevi. Nadam se iskreno da će agonija što prije završiti i da će nas predstavnici vlasti pozvati na razgovor prije početka generalnog štrajka“, dodao je Tanović.

Naveo je i da se zdravstveni radnici u HNK nastoje makar djelimično izjednačiti sa kolegama u ostatku Federacije BiH. Ovaj je kanton inače trenutno dio većeg bh. entiteta u kojem zdravstveni radnici imaju najnižu početnu platu. Sindikati u Hercegovini dobili su podršku i od Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika Federacije BiH, koji je na telefonskoj sjednici donio odluku o polusatnom štrajku na području cijelog entiteta u znak podrške kolegama u HNK-a, istog dana kada i započne generalni štrajk u HNK.

Facebook komentari