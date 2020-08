Emir Hadžihafizbegović: Prošao sam pakao, korona nije bolest već Sotona

Prošao sam pakao. Nisam htio da pravim od tog mog džehenema jednu portal priču, držao sam sve u ilegali. Sve se desilo u Mostaru. Drugi nalaz mi je negativan, upala pluća se povukla. To što sam prošao i ta vrsta egzorcizma, imam svoju teoriju da korona nije bolest, nego Sotona. Nevjerovatno što mi se dešavalo tih 14 dana. Neko kaže prođe benignije, neko gore od mene, izgubi život. Želim da podijelim sve to što se desilo”, rekao je u uvodu.

On boravi u Mostaru od početka uvedenih mjera.

“Ja sam dijabetičar, u Mostaru godinama imam jednu lijepu vikendicu u mjestu Željuša. Tu sam se sklonio. Dolazio sam u Sarajevo, završavao šta treba u Kamernom teatru. Pošto je teatar od 28. juna na stand byju, sezona počinje 10. septembra, skroz sam se prebacio u Mostar u jednu vrstu izolatorija. Imao sam vrlo rijetke kontakte”, naveo je.

Ipak, odlasci u centar, poštu, pumpu, kako je kazao – vjerovatno su i bila mjesta gdje je pokupio virus.

“U tom nekom izlasku sam fasovao i zakačio tu neman. Sve sam radio, ali tražiti genezu – gdje se korona pokupi, kao tražiti iglu u plastu sijena. Ne znam gdje sam ovo zaradio. Poslije pozitivnog nalaza sam bio OK, osim što nisam imao osjećaja okusa i mirisa. To je prvi simptom zbog kojeg sam išao na test”, ispričao je.

U bolnicu nije želio da ide

Prva tri dana se ništa nije dešavalo, onda kreće teško disanje, suhi kašalj.

“Konstatuju mi se 28. u Domu zdravlja da imam upalu pluća. Preporučeno mi je da legnem u bolnicu. Rekao sam da sam u samoizolaciji, U bolnicu nisam htio da idem. Ja sam ovu neman preživio zahvaljujući dragom Bogu, doktorima i dobrim ljudima koji su skočili oko mene”, rekao je.

Zahvalio se doktorima Hasanu Čustoviću, Enveru Zeremu, Seji Mulahasanoviću, Sabini Omić, Maji Ostojić, sestrama i laboratorijskim radicima Sanji Sesar i Ivani Marić.

“To su ljudi koji su bili oko mene. Zaista želim da ih spomenem jer su bili spiritus movens mog izliječenja. Najkritičniji sam bio u vrijeme Bajrama. Nisam bio dobar nikako. Otežano disanje, visoka temperatura, malaksalost. Imao sam osjećaj da mi se kosti odvajaju od mesa. Kosa me je boljela. Nije to čak ni bol. Kao da vam je cijelo tijelo modrica, pa gdje god da se pipnete – boli. Imao sam gripe, teške, nema ovo veze sa gripom. Za mene je to istjerivanje đavola. Ovo je priča koja je moja osobna”, nastavio je Hadžihafizbegović u razgovru za N1.

Kazao je da misli da je ovo sve “laboratorijska priča”.

“Flashback mi je otišao na Alien ili Osmi putnik sa Seguourney Weaver. Poručujem svima koji se hejterski i debilski odnose prema pošasti da se uozbilje zbog onih koji nisu najboljeg imuniteta. Meni se činilo da mogu nekoga pogledom nekoga zaraziti”, naveo je glumac.

Od simptoma je kako kaže imao sve, osim kašlja.

“Možda sam jedan dan imao suhi kašalj i nisam se više zakašljao. Dijareja je jedan od simptoma, glavni je temperatura. Začudan osjećaj, pisao sam sa takvom temperaturom. Ovo je borba sa Sotonom, ja sam to tako doživio. Mentalni i metabolični sustav vam se okrene za 360 stepeni. Svašta sam imao u prošlosti, ali sve je to eufemizam za ovu kušnju. Narasla mi je sva empatija za ljude koji se liječe od korone”, rekao je.

U koroni se ne smije psihički “čučnuti”

Tokom liječenja je pojeo dvije kile meda, gdje je dodao inzulin, budući da je dijabetičar. Pio je ulje od ćurekota, vitamine sve koje su mi doktori preporučili, cink uz terapiju koju su mi ljekari prepisali. U bolnicu nije želio da ide.

“Nisam protiv hospitaliziranja, ali čovjek izmeditira tu stvar i sam sa sobom porazgovara. Odlučio sam da između pravljenja bolničke sobe u svojoj vikendici i bolnice u koju bi legao izaberem ovo prvo. Ne mislim da sam donio ispravnu odluku, ali na vama je da odlučite. Ovo nije preporuka za one kojima se preporuči hospitaliziranje. Sve je ovo iz moje lične kušnje”, ispričao je.

“U koroni se ne smije psihički čučnuti. Mnogim mojim prijateljima se bolest produžila jer su psihički pali. Ja sam imao temperaturu 39.5 i u 3 ujutro sam gledao Mr. Beana. Onaj ko čeka da popije tablete i padne u depru – bolest se sigurno disperzira. Čitao sam, slušao sam muziku, čini mi se da mi je to pomoglo”, kazao je Hadžihafizbegović.

Mada – bilo je i tih razmišljanja: “Da je moguće da ne osvanem.”

On ima poruku za one koji se neodgovorno ponašaju: “Slušajte inpute. Prošao sam kroz CV-jeve našeg kriznog štaba, to su svjetski ljudi. Slušajte, ne mogu oni sa bejzbol palicama hodati i tjerati iz kafića. Ono što poručuju nije bez veze.”

Kazao je kako ne može da shvati da 20 dana traje trakavica oko ministra zdravlja KS. Ako je Rusmir Mesihović dao ostavku u 16:00, u 07:00 ujutro je morao da sjedi novi ministar u fotelji – zaključio je,piše N1

Facebook komentari