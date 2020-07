Virus nam je bio importovan iz BiH, zato smo predložili samoizolaciju, a što se tiče toga da li je zadnja odluka donesena zbog izbora

Direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kazao je da su u posljednjih 10 dana bilježili porast broja zaraženih, a da je virus bio importovan iz BiH, Srbije i Kosova te su zbog toga predložili mjeru samoizolacije od 14 dana.

Na pitanje novinara N1 dali je Hrvatska otvorila granice za BiH zbog izbora, Capak je rekao da bi to pitati političare, jer je on zadužen samo za epidemiološke aspekte.

“Ono što mogu epidemiološki reći je da porast broja slučajeva posljednjih desetak dana bio je importiran iz BiH, Srbije i sa Kosova. Slučaj u Đakovu je povezan s Kosovom. Kad smo vidjeli da je takva situacija, mi smo predložili epidemiološki, da se uvede nešto strože na granice, a jedna od mjera je i samoizolacija koja je bila uvedena. To je najstrože upozorenje građanima. Ako vi govorite građanima – ‘nemojte putovati u te zemlje jer tamo ima više koronavirusa nego što ga ima kod nas’, to je slabo upozorenje. Ali ako im kažete da trebaju ići u samoizolaciju, to je strogo upozorenje”, rekao je Capak.

Na pitanje da li je neozibljno da se odluka mijenja za samo pet dana, Capak je rekao da se dogodilo da je ova odluka, koja je danas mijenjana, donijeta još u trećem mjesecu i tad je stavljeno da ona vrijedi do 30. lipnja.

“Ove mjere su ostavljene onda kad smo mi mijenjali to prije nekoliko dana, ostavljeno je da vrijedi do 30. juna pa ćemo vidjeti. Upravo se poklopilo to s odlukama Evropske komisije koja otvara svoje granice prema zemljama koje su ‘treće zemlje’. Dakle, ne prema zemljama Evropske unije, nego prema trećim zemljama”, kazao je Capak.

Smatra da se situacija u BiH smiruje kao i u RH, ali da treba još vremena.

“Ovo što se danas registrira kao novooboljeli, oni su se izložili prije pet, sedam ili deset dana. Ne može se odjednom smiriti situacija. Bitno je to da se ta odluka sada mijenjala i skupa se mijenjala odluka Evropske komisije pa je procijenjeno da odluka bude takva i da se izjednače sve treće zemlje. Mi nismo pustili granice otvorenima da ulazi ko želi i kako želi”, rekao je Capak.

Ukoliko neko želi doći u Hrvatsku na krštenje ili vjenčanje iz BiH, a nema hrvatsko državljanstvo, na graničnoj je policiji, kaže Capak, da li će ga pustiti ili ne,prenosi Depo

“Tamo je navedeno da moraju biti neodgodivi lični razlozi. Sad, jesu li to neodgodivi lični razlozi, meni je to teško procijeniti. Mislim da se to sada više neće događati jer se odlučilo da će se mjere za treće zemlje na našim granicama postrožiti”, zaključio je Capak.

