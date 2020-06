RS stavila kladionice pod kontrolu, može li se u FBiH zaobići HDZ

Pravilnik o uvođenju računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću (RAS), koji je stupio na snagu u entitetu RS izazvao je žestoke kladioničarskog lobija.

Takvo nešto bilo je i očekivano, s obzirom da se kladioničari godinama protive uvođenju u sistem i jer su im dosadašnji softveri omogućavali da mnogo toga bude sakriveno. Ovaj hvale vrijedan potez stavljanja kladioničara u legalne tokove, početak je obračuna s kladionicama od kojih mnoge posluju na poluilegalan način izbjegavajući plaćanje poreza.

Kriju se iza radnika, dijele mizerne plate

Što saopćenjima za javnost, što sponzoriranim člancima posljednjih dana se agresivno oglašava ALIPS. Iza ove skrećenice krije se Asocijacija legalnih priređivača igara na sreću, a iza asocijacije tri kladionice: Mozzart, Meridian i Premier.

ALIPS tvrdi da se zatvara 200 kladionica i da će brojni uposlenici ostati bez posla. No prešućuju činjenicu da će se prihodi u budžetu RS povećati za oko 60 miliona KM. Uostalom, kako vlasnici kladionica brinu za uposlenike, najbolje govori primjer članice ALIPS-a Premier kladionice iz Čitluka. Premier u RS kontrolira oko 40 posto tržišta, i najveća je kladioničarska firma u BiH sa više od 1.000 uposlenih koja je u 2019.godini ostvarila dobit veću od 44 miliona KM. Uzimajući u obzir broj uposlenika, te izdvajanja za neto plaće ove kompanije, procječna neto plaća uposlenika je samo 375 KM.

Zato je odluka entitetske vlasti u RS za svaku je pohvalu, jer će se upravo ovakvim načinom rada doći će do većeg prava radnika, ali i plaćanja poreza koji su do sada kladioničari uspješno izbjegavali.

HDZ pruža zaštiti u FBiH

Nažalost, ovakva situacija još uvijek nije moguća u Federaciji BiH gdje kladioničarki lobi štiti HDZ BiH i tako nanosi direktnu štetu državi, odnosno većem entitetu. Od skoro 5 milijardi KM ukupnog prometa kladionica od 2016. do kraja 2018. godine više od 3 milijarde KM prometovano je na neoporezive isplate do 100 maraka. Od 2016. do kraja 2018. godine tako je oporezovano samo 490 miliona.

Porezna uprava Federacije svojevremeno je predlagala da svi dobitni iznosi igara na sreću budu oporezovani, a ne kao do sada samo oni veći od 100 KM. Međutim, taj prijedlog nikada nije prihvaćen, zbog čega su porezni prihodi u Federaciji, kako tvrde u Poreznoj upravi, manji za cifru veću od 500 miliona maraka. Nije bilo političkog dogovora ni oko Zakona o igrama na sreću, koji je predložila Vlada Federacije BiH. Zakonski prijedlog, koi je predviđao veće porezne stope, blokiran je u parlamentarnoj proceduri od strane HDZ-a BiH.

O ovome je u jednom od intervjua za Vijesti.ba govorio i visoki predstavnik Valentin Inzko.

– Broj kladionica je ogroman i nalaze se svuda, čak i u blizini škola. Sve to ukazuje na jaku potrebu za donošenjem zakona koji bi uredio ovu oblast poslovanja. Imajući u vidu socijalne probleme koje kockanje stvara, najmanje što bih očekivao je da poslovanje tih firmi bude realno oporezovano i uređeno kao u brojnim drugim zemljama, ali to trenutno nije slučaj, kazao je Inzko.

Zatvaraj! Stiže Porezna

Kako to izgleda u praksi, najbolje svjedoči slika koju je krajem januara objavio portal Vijesti.ba sa jednog uplatnog mjesta. Naime, na slici se vdi kako centrala jedne kladionice obaviještava radnike svoje poslovnice u Sarajevu o kontrolama Porezne uprave, te izdaje naredbu o zatvaranju poslovnice.

Ipak, i nakon ovih dokaza izostala je reakcija istražnih i pravosudnih organa kako bi se ovom mafijaškom lobiju i društvenoj pošasti stalo u kraj,pišu Vijesti

No stanje bi se uskoro moglo mijenjati. Kako Vijesti.ba saznaju, sve su glasnija razmišljanja da se ova oblast reguliše u kantonima gdje HDZ nema mehanizme zaštite kladioničarske mafije.

