Detaljan ljubavni horoskop za Jun – Šta mogu da očekuju Vage, Škorpije i Strijelčevi

VAGA Ako ste u vezi: Kvadrat Venere sa Marsom koji vlada vašim poljem ljubavi na početku juna doneće vam ozbiljnije nesuglasice sa voljenom osobom. Osećaćete kako vam nedostaje podrška i kako ste stalno na meti kritika vašeg partnera. Voljena osoba će vam zamerati da ste sebični i da ne želite da se prilagodite njenim potrebama. Doći će i do pojave ljubomore.

Mars će u drugoj polovini juna praviti sekstil sa Plutonom i Jupiterom. Bićete motivisani da se posvetite vašoj porodici. Sa voljenom osobom ćete popraviti odnos i angažovaćete se na uređenju zajedničkog doma. Mars će 28. juna ući u znak Ovna gde je snažan i u vaše polje ljubavi. Vaši odnosi sa partnerom će biti stabilni i jedno drugom ćete pružati podsticaje.

Ako ste slobodni: Početak juna doneće vam pojačane strasti i avanturu koja će biti burna i začinjena ljubomorom zbog koje će se završiti brzo kao što je i počela. U drugoj polovini juna upoznaćete osobu koja živi u mestu udaljenom od vašeg. Poznanstvo je moguće preko poslovnih kontakata. Počećete da se dopisujete i kontaktirate.

Dogovorićete se da provedete bar jedan vikend zajedno i nakon toga ćete se oboje zaljubiti. Započećete krajem meseca skladnu vezu na duge staze. Starije Vage će tragati za pravim i iskrenom ljubavi i biće razočarane jer će nailaziti uglavnom na osobe koje žele laka i prolazna uživanja. Krajem meseca upoznaćete nekog ko će vas osvojiti vedrim duhom i ko će probuditi u vama strasti.

ŠKORPIJA Ako ste u vezi: Kvadrat Venere sa Marsom na početku juna uticaće negativno na vaš odnos sa partnerom jer će pokrenuti ljubomoru i prejake strasti. Često ćete ulaziti u sukobe. Kvadrat Sunca sa Marsom i Neptunom izneće neke tajne na videlo koje će dovesti do udaljavanja i nepoverenja između vas i voljene osobe. Potrebno vam je više iskrenih i intimnih razgovora.

Venera koja vlada vašim poljem ljubavi krenuće direktno u trećoj dekadi juna i počećete da polako rešavate teškoće koje su ometale vašu vezu. Naći ćete način da vratite poljuljano poverenje i više vremena ćete provoditi sa partnerom u intimnoj atmosferi koja će vam oboma prijati. Preduzećete inicijativu i zainteresovati partnera za nove zajedničke ciljeve.

Ako ste slobodni: Vaše strasti će biti pojačane što će vas uvući u burnu i uzbudljivu avanturu u kojoj ćete imati zadovoljavajuće intimne odnose sa partnerom, dok se u svemu ostalom nećete slagati i vaš odnos će biti ispunjen sukobima. Do kraja meseca ćete odlučiti da prekinete vezu jer ćete shvatiti da vam ne zadovoljava očekivanja i potrebe.

Venera će 25. juna krenuti direktno i upoznaćete nekog ko će vam više odgovarati. Počećete da se viđate i izlazite ali nećete žuriti da započnete vezu. Stariji Škorpioni će pokušati da obnove vezu sa bivšim partnerom u čemu će uspeti ali samo privremeno. Do kraja meseca će doći do izražaja sve teškoće koje su i ranije doprinele da veza ne potraje. Odlučićete da ovog puta definitivno prekinete.

STRELAC Ako ste u vezi: Merkur koji vlada vašim poljem ljubavi praviće u prvoj polovini juna sekstil sa Uranom i omogućiće vam da unesete nešto novo i kvalitetno u odnos sa voljenom osobom. To će vas zbližiti. Poboljšaćete komunikaciju i vodićete prijatne razgovore o raznim zajedničkim temama. Pravićete nove planove i u vezi toga ćete se potpuno slagati i podržavati međusobno.

Merkur će 18. juna krenuti retrogradno i doneće vam pad raspoloženja, povlačenje u odnosu sa partnerom i manje razgovora. Vaši dogovori neće moći da se realizuju, a nailazićete i na česte nesporazume. Najbolje bi bilo da ovaj deo meseca iskoristite za rešavanje onoga što vam najviše pravi smetnja u emotivnoj vezi i gde se ne razumete dobro.

Ako ste slobodni: Osoba koju ćete upoznati posredstvom prijatelja privući će vam pažnju i zainteresovaće vas. Imaćete mnogo zajedničkih tema o kojima ćete voditi duge i inspirativne razgovore. To će trajati intenzivno do treće dekade juna, kada će odjednom doći do povlačenja druge osobe, ćutanja i prekida komunikacije ni viđanja. Nećete dobiti jasno objašnjenje zbog čega se druga osoba povukla,piše Infpult

Nakon toga će vam se još jednom javiti do kraja meseca, a vaš odnos će ostati nedefinisan. Nešto stariji Strelci će preko društvenih mreža upoznati osobu sa kojom će pokrenuti intenzivnu komunikaciju. U drugoj polovini juna pojaviće se osoba sa kojom ste ranije bili u vezi. Bićete neodlučni da li da obnovite vezu ili ne.

