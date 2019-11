Šarović: Prihvatanjem ANP-a Dodik je prodao Republiku Srpsku

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i predsjednik SDS-a Mirko Šarović komentirao je današnji rasplet oko formiranja vlasti na nivou BiH te uputio kritike na račun člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

– Iako je obećavao da nikada neće prihvatiti ANP, sada je potpuno jasno da je pristankom na ovaj dokument, kako god da se on zvao, Dodik aktivirao MAP i prodao Republiku Srpsku. Svojim glasom dobio je mandatara, ali je to platio ulaskom Republike Srpske u NATO savez – rekao je Šarović,piše Avaz

On dodaje da “kojim god imenom ovaj dokument sada nazvao, a sigurno će se pravdati ovih dana, da to nije to, jasno je da je Dodik prekršio rezoluciju NSRS o vojnoj neutralnosti”.

– Time je sebe postavio visoko na sramnoj ljestvici osoba koje su donijele jednu od ključnih odluka pogubnih za interese građana i ciljeve Republike Srpske – rekao je Šarović.

