Meteorolozi najavljuju: Jače nevrijeme stiže u BiH

U subotu sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslijepodne i u večernjim satima se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, saopćeno je.

Meteorolozi u prognozi upozoravaju da je prvog dana predstojećeg vikenda moguće i jače nevrijeme u dijelovima Bosne i Hercegovine, piše N1.

”U sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je moguće jače grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra, intenzivnijim padavinama i gradom. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevne od 27 do 33 °C”, saopćeno je.

