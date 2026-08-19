Prosječna neto plaća u FBiH u junu 1.714 KM, za godinu porasla 8,7 posto

U poređenju s junom prošle godine, prosječna neto plaća nominalno je povećana za 8,7 posto, dok je realni rast, nakon uračunavanja kretanja potrošačkih cijena, iznosio 4,6 posto. U odnosu na maj ove godine realno je bila viša za dva posto.

Najviša prosječna neto plaća u junu zabilježena je u finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja – 2.649 KM.

Slijede informacije i komunikacije sa 2.315 KM, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sa 2.282 KM te djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite sa 2.278 KM.

U javnoj upravi i odbrani te obaveznom socijalnom osiguranju prosječna neto plaća iznosila je 2.207 KM, a u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima 1.919 KM.

Najniža prosječna neto plaća evidentirana je u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, odnosno hotelijerstvu i ugostiteljstvu, i iznosila je 1.139 KM. U građevinarstvu je prosječna plaća iznosila 1.331 KM, trgovini 1.368 KM, a prerađivačkoj industriji 1.400 KM,pišu Vijesti

Najveći mjesečni rast neto plaće zabilježen je u finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, gdje je prosjek povećan sa 2.298 KM u maju na 2.649 KM u junu, odnosno za 15,3 posto.

Rast od 2,8 posto zabilježen je u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, a od dva posto u građevinarstvu.

S druge strane, prosječna neto plaća smanjena je u nekoliko djelatnosti, među kojima su umjetnost, zabava i rekreacija za 1,9 posto, poslovanje nekretninama za 1,1 posto te ostale uslužne djelatnosti za 0,8 posto.

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