Vučić govorio o “drugom poluvremenu”. Nižu se žestoke reakcije iz Hrvatske

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jučer je na komemoraciji u Mrkonjić Gradu vojno-redarstvenu operaciju Oluja nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, govorio o jačanju srpske vojske te poručio da je čuo kako neki čekaju “drugo poluvrijeme”.

Na njegove izjave danas je iz Knina reagirao niz hrvatskih političara. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je da se oni koji šalju takve poruke trebaju “manuti ćorava posla”, dok su predstavnici Mosta, HDZ-a i SDP-a odbacili Vučićevu interpretaciju Oluje.

Vučić je na obilježavanju godišnjice Oluje poručio da Srbija više nikada neće dopustiti novu Oluju ni pogrom nad srpskim narodom.

Govoreći o jačanju Srbije, posebno je spomenuo vojsku.

“Brže napredujemo od ostalih, brže nam napreduje ekonomija, brže rastemo industrijski, brže rastemo u svakom smislu. Ne zaboravite, čak i u vojnom smislu, a nadamo se da nikada nećemo koristiti vojsku u obrambene svrhe, i u tom smislu najbrže rastemo”, rekao je Vučić.

Dodao je da je “na nekoliko mjesta” čuo da neki čekaju “drugo poluvrijeme”.

“Mi ih molimo da ne čekaju drugo poluvrijeme. Molimo ih da to ne rade jer s njima želimo mir i dobre odnose”, rekao je, piše index.hr.

Šušnjar: Neka se manu ćorava posla

Jedan od najoštrijih odgovora stigao je od ministra gospodarstva Ante Šušnjara iz Domovinskog pokreta. Rekao je da Hrvatska svoje temelje ima u Oluji te da je riječ o suverenoj državi nastaloj na istini i žrtvi hrvatskih branitelja.

“Vidim da hodaju po BiH i huškaju i šalju vrlo ružne poruke. Međutim, ono što je nastalo na istini ne može se srušiti. Hrvati nikada nisu napadali, Hrvati su branili svoje domove. Hrvati nikada nisu osvajali, Hrvati su se branili”, rekao je Šušnjar.

Potom se osvrnuo na Vučićevo spominjanje mogućeg novog sukoba.

“Dok god oni preko Drine budu mirni, mi ćemo graditi ljudske i gospodarske odnose. Kako oni kažu, neće biti oluja dok god oni sjede s mirom i manu se ćorava posla. Ali ako bude potrebe, bit će i Oluje”, poručio je.

Na izravno pitanje je li to poruka Aleksandru Vučiću odgovorio je:

“Dok oni ne spoznaju svoju istinu, ne mogu krenuti naprijed.”

Grmoja: Mogu i dalje naricati

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja rekao je da ga poruke iz Srbije ne zanimaju te da će Hrvatska Oluju slaviti još snažnije.

“Branili smo svoje, obranili i oslobodili svoje zahvaljujući hrvatskim braniteljima. Oni mogu i dalje iz godine u godinu naricati, ali to ne može umanjiti ovu veličanstvenu pobjedu”, rekao je Grmoja.

Poručio je da izjave iz Srbije ne mogu promijeniti činjenicu da je Hrvatska u Oluji oslobodila okupirana područja.

Đakić: Neka priznaju da su izgubili rat koji su započeli

HDZ-ov saborski zastupnik i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić rekao je da ga Vučićeve izjave ne zanimaju.

“Ma to me uopće ne interesira. Oni bi trebali već jednom shvatiti da su izgubili rat koji su započeli i ispričati se, a onda reći gdje su nestali”, poručio je Đakić.

Oluju je opisao kao krunu hrvatskih pobjeda i simbol slobode.

Jakšić: Vučić piše svoju povijest

Potpredsjednik SDP-a i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić ocijenio je da Vučić pokušava napisati vlastitu verziju povijesti Srbije, Hrvatske i Europe.

“Mislim da je uopće bespredmetno trošiti vrijeme na njega i njegove umotvorine”, rekao je Jakšić.

Dodao je da mu je žao što je Vučić jedan od razloga zbog kojih odnosi Hrvatske i Srbije nisu onakvi kakvi bi trebali biti.

Šuta: Takve poruke su loše

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da ne podržava nikakav ekstremizam te da su poruke koje stižu iz Srbije loše.

“Gledajte, bilo kakav ekstremizam ja ne podržavam. Takve stvari koje se upućuju su loša poruka. Svi smo svjesni što je rat učinio i ne daj Bože da se takve stvari ponove”, rekao je Šuta.

Poručio je da je obilježavanje Oluje prije svega prilika za odavanje počasti hrvatskim braniteljima i zahvalnost za slobodu koju Hrvatska danas ima.

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