Češka uvodi potpunu zabranu mobitela u školama: Evo od kada važe nova pravila

Prijedlog, koji je odobrio desničarski kabinet premijera Andreja Babiša, trebao bi stupiti na snagu 1. septembra 2027. godine, ako ga usvoje oba doma parlamenta.

Zabrana bi se primjenjivala ne samo tokom nastave, već i tokom pauza, ručka i produženog boravka, pokrivajući sve učenike do kraja devetogodišnjeg obaveznog obrazovanja u zemlji.

Pristalice mjere tvrde da bi to pomoglo učenicima da se fokusiraju na času i smanjilo maltretiranje putem društvenih medija i platformi za razmjenu poruka.

Mnogi opozicioni političari odbacili su prijedlog, tvrdeći da bi škole umjesto toga trebale učiti djecu kako odgovorno koristiti digitalnu tehnologiju i obezbijediti tablete širom zemlje.

– Opšta zabrana mobilnih telefona pretvara nastavnike u inspektore ruksaka – rekao je Martin Kupka, lider konzervativne Građanske demokratske stranke (ODS).

Češki komesar za prava djece, Martin Beneš, također je kritikovao prijedlog. Upozorio je da bi zabrana mogla navesti djecu da školu doživljavaju kao mjesto koje ograničava njihovu slobodu, a da ih ne uključuje u postavljanje pravila.

Beneš je također tvrdio da nacionalno zakonodavstvo nije potrebno, napominjući da 93% čeških škola već reguliše korištenje pametnih telefona putem vlastitih internih pravila.

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