Transparenti na istanbulskim mostovima povodom godišnjice genocida u Srebrenici

Ova inicijativa organizovana je s ciljem očuvanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i prenošenja poruke mira i odgovornosti na nove generacije.

Uz učešće članova upravnog odbora i omladinskog ogranka udruženja, veliki transparenti, svaki površine oko 220 kvadratnih metara, postavljeni su na mostovima Fatih Sultan Mehmet i Yavuz Sultan Selim. Ovi mostovi povezuju evropsku i azijsku stranu Istanbula i predstavljaju jedno od najprepoznatljivijih obilježja grada.Poruka sjećanja

Postavljanje transparenata realizovano je uz saglasnost i nadzor nadležnih institucija, a glavna poruka bila je jasna – „#nikadvise“, kao podsjetnik na važnost pamćenja i sprečavanja ponavljanja zločina.

Nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. godine, pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači ubili su više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u jednom od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini.

U Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari do sada je ukopano 6.765 identificiranih žrtava genocida, dok je još 250 žrtava ukopano u lokalnim mezarjima prema odlukama njihovih porodica. Za više od 1.000 žrtava još uvijek traje potraga i proces identifikacije,pišu Vijesti

Međunarodna presuda

Međunarodni sud pravde u Hagu 2007. godine utvrdio je da je u julu 1995. godine u Srebrenici, tadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, počinjen genocid od strane Vojske Republike Srpske.

Za genocid i ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini, pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, Sudom Bosne i Hercegovine te pravosuđima Srbije i Hrvatske, do sada su osuđene 54 osobe na ukupno 781 godinu zatvora i pet doživotnih kazni.

Među osuđenima na doživotni zatvor nalaze se i bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić te nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić.

Poruka „#nikadvise“ u Istanbulu tako je postala simbol podsjećanja na žrtve Srebrenice i poziv na očuvanje istine o jednom od najtežih zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

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