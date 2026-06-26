Stižu opasne vrućine, ljekari upozoravaju na ozbiljne posljedice: Evo kako da se zaštitite

Prema prognozama meteoroloških službi, u narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe s hroničnim bolestima, kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru.

“Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja”, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ.

Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite: Tokom dana unosite dovoljno vode, čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića, kao i veće količine kafe i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma.

Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu.

Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svijetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, a tokom dana držite spuštene roletne, zavjese ili druge zaštite od direktnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora.

Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranijim jutarnjim ili večernjim satima. Tokom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze.

Birajte laganije obroke, uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku, masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam.

Posebna briga o najugroženijim

Djeca, starije osobe, trudnice i osobe s hroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovno pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje Kuduzović.

Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu, čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stepeni u vrlo kratkom vremenu, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica.

U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć.

“Briga o zdravlju tokom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uslovima”, kažu iz INZ.

Pravovremenim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tokom perioda ljetnih vrućina, prenosi Klix.

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