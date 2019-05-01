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BINGO otvara još jedan objekat, građani oduševljeni:’“Jedva smo čekali da stignete i u naš grad!’

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Objavljeno prije 30 minuta

Otvaranje novog objekta još je jedan korak u kontinuiranom razvoju kompanije koja već godinama širi svoju maloprodajnu mrežu širom Bosne i Hercegovine

Najveći domaći trgovački lanac Bingo nastavlja širenje svoje prodajne mreže – novi objekat bit će otvoren 26. juna u 10 sati i to u Vitezu.

Kako je kompanija objavila na svojim društvenim mrežama, nova Bingo poslovnica otvara se na adresi Poslovni centar 96-2. “Vitez dobija naše mjesto za sve”, poručili su.

Najava otvaranja izazvala je veliki interes među stanovnicima Viteza, koji su vijest dočekali s oduševljenjem. Brojni komentari na društvenim mrežama pokazuju da građani s nestrpljenjem očekuju početak rada nove prodavnice.

Inače, otvaranje novog objekta još je jedan korak u kontinuiranom razvoju kompanije koja već godinama širi svoju maloprodajnu mrežu širom Bosne i Hercegovine.

Bingo je trenutno najveći trgovački lanac u BiH, a kompanija paralelno ulaže u nove objekte, modernizaciju postojećih prodavnica i unapređenje usluge za kupce, piše BiznisInfo.


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