Sramno: EP HZHB uz pomoć policije u Čapljini uklonila 150 zastava BiH

Dok su ovih dana iz Sarajeva, Banje Luke, Tuzle i brojnih drugih gradova Bosne i Hercegovine stizale poruke podrške našim reprezentativcima na Svjetskom prvenstvu, s juga zemlje dolazi potpuno drugačija slika.Posebnu težinu cijelom slučaju daje činjenica da je riječ o sredini koja, uprkos odlukama Ustavnog suda Federacije BiH, koristi obilježja koja su proglašena neustavnim. Grb, zastava, pečat i Dan Čapljine, prema sudskim odlukama, ne odražavaju ravnopravnost svih građana, već predstavljaju obilježja samo jednog naroda i jedne vjerske zajednice,pišu Vijesti

Zbog toga uklanjanje državnih zastava Bosne i Hercegovine ne djeluje kao puka komunalna ili administrativna odluka, već kao poruka koja teško može biti shvaćena drugačije nego kao demonstracija netrpeljivosti prema simbolima države.

Posebno je porazno i izaziva osjećaj gađenja to što se zastave zemlje čiji su reprezentativci ovih dana ujedinili milione ljudi uklanjaju upravo u sredini koja godinama odbija uskladiti vlastita obilježja s odlukama najviših sudskih institucija.

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