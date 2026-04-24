Povrat akciza u RS: Gorivo platio 140 KM, dobio litar besplatno

Šta treba da znate:

Vozač iz Banjaluke testirao povrat akciza na gorivo

Na 140 KM dobio nazad svega 3,9 KM

Stručnjaci tvrde da mjera nema značajan efekat

U program uključeno više od 280 pumpi u RS

To je za “Nezavisne novine” ispričao Banjalučanin, koji je u četvrtak, 23. aprila 2026. godine, na benzinskoj pumpi u Banjaluci iskoristio ovu mogućnost.

“Znao sam da je ušteda zanemariva, ali sam baš htio da provjerim kako to funkcioniše. Rekao sam radniku pumpe da sipa do čepa. Kada je natočio, ceh je iznosio 140,01 KM. Nakon toga sam tražio račun”, navodi ovaj vozač.

Pravo povrata

Potom su ušli u objekat pumpe, gdje je dobio fiskalni račun, na kojem je navedeno da ima pravo povrata od 3,94 KM.

“Potpisao sam neki papir, nešto poput priznanice. Znači, ja sam platio 140 KM, a on mi je u kešu vratio 3,9. Za taj iznos mogu nasuti nešto više od litar dizela, koji na ovoj pumpi košta 3,55 KM. U suštini, skoro nikakva ušteda, kada uporedimo iznos koji sam potrošio i iznos koji sam uštedio. Sve me ovo podsjetilo na onaj jedan poznati skeč iz ‘Top liste nadrealista’, star 40 godina”, kaže ovaj vozač u izjavi za “Nezavisne novine”.

“Mjera bez efekta”

Snežana Šešlija, predsjednica Udruženja građana “Tolerancijom protiv različitosti” (ToPeeR) iz Doboja, kaže da je ovaj projekat finansijski promašen, ne samo za vozače, nego i za Vladu.

“Nije dostignut željeni efekat što se tiče uštede, ali ni efekat po pitanju prevazilaženja krize. Ja pretpostavljam da će se to morati drugačije regulisati, da li da se ide na smanjenje cijene, da li da se potpuno odreknu akciza. Uglavnom, ovako neće moći, ovo nije nikakva ušteda, već samo trošak onom ko računa i obračunava. Ne vidim ni svrhu ni smisao ovakvog načina djelovanja. Mi smo ovih dana imali jedan sastanak na kojem je komentar bio da su građani nezahvalni. Nije stvar zahvalnosti, nego, kada se mjera donosi, mora imati efekat”, kaže Šešlija za “Nezavisne novine”.

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, podsjetimo, redovno, u skladu sa sklopljenim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji u realizaciji odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnim derivatima, ažurira listu privrednih subjekata koji učestvuju u realizaciji ove mjere.

Pozvali trgovce

Prema posljednjim informacijama, u realizaciju je uključeno više od 40 trgovaca na malo naftnim derivatima sa oko 280 prodajnih mjesta širom Republike Srpske.

“Poziv privrednim subjektima za učešće u ovoj mjeri ostaje otvoren tokom cijelog perioda važenja odluke, odnosno do 16. maja 2026. godine, a liste uključenih privrednih subjekata biće redovno ažurirane po priključivanju novih učesnika”, rečeno je iz resornog ministarstva.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske donijela je 1. aprila 2026. godine odluku o direktnoj podršci kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel goriva u iznosu od 0,1 KM po litru. Primjena ove mjere počela je 15. aprila,piše Nezavisne

Nameti na gorivo

Inače, za gorivo koje se proda na tržištu u BiH trenutno se plaća akciza od 0,3 do 0,45 KM po litru, što zavisi od vrste naftnog derivata. Osim akciza, za svaki litar koji naspu, vozači plaćaju i dvije putarine. Prva je putarina za održavanje puteva (0,15 KM po litru derivata), a druga je putarina za izgradnju auto-puteva i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM po litru derivata). Uz te namete, plaćamo i PDV koji iznosi 17 odsto.

