Vens krenuo na pregovore u Pakistan, poslao poruku Iranu

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je da mu je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) dao “jasne smjernice” za pristup predstojećim pregovorima s Iranom, naglasivši da uoči sastanka postoji određeni optimizam.

Obraćajući se novinarima u Vašingtonu, neposredno prije polaska u pakistansku prijestolnicu Islamabad, gdje će biti održani razgovori, Vens je kazao kako očekuje da bi pregovori s Teheranom mogli imati “pozitivan” ishod.

Dodatno je pojasnio pod kojim uvjetima će američka strana pristupiti razgovorima.

– Ako su Iranci spremni pregovarati u dobroj vjeri, mi smo im svakako spremni pružiti ruku – rekao je.

– No ako nas pokušaju izigrati, vidjet će da naš pregovarački tim neće biti nimalo popustljiv – dodao je.

