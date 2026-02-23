Zelenski za BBC: Treći svjetski rat već je počeo, Tramp nije vječan

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i dalje šalje čvrstu poruku prkosa, piše novinar Džeremi Boven koji je za BBC razgovarao s ukrajinskim predsjednikom.Razgovarali su u zgradi vlade u Kijevu, a kako tvrdi Boven, Zelenski odlučno odbacuje cijenu primirja kakvu zahtijeva ruski predsjednik Vladimir Putin: povlačenje s ključnih strateških položaja koje Rusija nije uspjela osvojiti uprkos desetini hiljada poginulih vojnika. Rat, piše, namjerava završiti pobjedom.

– Putin je, rekao mi je Zelenski, već počeo Treći svjetski rat, a jedini odgovor na to jest snažan vojni i ekonomski pritisak koji će ga prisiliti na uzmak – piše Boven.

– Pitanje je koliko će teritorija uspjeti zauzeti i kako ga zaustaviti… Rusija želi svijetu nametnuti drukčiji način života i promijeniti živote koje su ljudi sami izabrali – tvrdi Zelenski.

Što je s ruskim zahtjevom da Ukrajina preda 20 posto istočne regije Donjeck, koje Moskva još uvijek drži – niz gradova koje Kijev naziva „gradovima-tvrđavama“ – kao i dodatne dijelove teritorija u južnim regijama Herson i Zaporožja? Nije li to razumna cijena ako bi dovela do prekida vatre?

– Ja to gledam drukčije. Ne gledam to samo kao zemlju. To je napuštanje – slabljenje naših pozicija, odricanje od stotina hiljada naših ljudi koji ondje žive. Tako ja to vidim. I siguran sam da bi takvo “povlačenje” podijelilo naše društvo – odgovara Zelenski.

Ali nije li to prihvatljiva cijena ako bi zadovoljila predsjednika Putina? Mislite li da bi ga to zadovoljilo?

– Vjerovatno bi ga zadovoljilo na neko vrijeme… treba mu predah… ali kada se oporavi, a naši evropski partneri procjenjuju da bi to moglo potrajati tri do pet godina, po mom mišljenju njemu bi trebalo najviše nekoliko godina. A kuda bi potom krenuo? Ne znamo, ali da bi želio nastaviti – to je činjenica.

Zapadni diplomati od prošlog ljeta sugeriraju da Tramp dijeli Putinovo mišljenje kako su teritorijalni ustupci Ukrajine ključ primirja koje želi postići – idealno prije ljeta. Mnogi analitičari izvan Bijele kuće također smatraju da Ukrajina ne može pobijediti i da će, bez ustupaka Moskvi, rat izgubiti. Imaju li pravo?

– Gdje se sada nalazite?. Danas ste u Kijevu, u glavnom gradu naše domovine, u Ukrajini. Zahvalan sam vam na tome. Hoćemo li izgubiti? Naravno da ne, jer se borimo za nezavisnost Ukrajine.

Zelenski često govori da Ukrajina može pobijediti. Ali kako izgleda pobjeda?

Pobjeda, kaže, znači povratak normalnog života i prestanak ubijanja. No u širem smislu, riječ je o globalnoj prijetnji koju, prema njegovu uvjerenju, predstavlja Putin. Zaustaviti Putina danas i spriječiti ga da okupira Ukrajinu – to je pobjeda za cijeli svijet. Jer Putin se neće zaustaviti na Ukrajini.

Pobjeda je i povratak svakog pedlja teritorija?

– Vratit ćemo teritorij. To je potpuno jasno. Samo je pitanje vremena. Učiniti to danas značilo bi izgubiti ogroman broj ljudi – milione – jer ruska vojska je velika i znamo kolika je cijena takvih poteza. Ne bismo imali dovoljno ljudi. A što je zemlja bez ljudi? Iskreno – ništa.

– Osim toga, nemamo dovoljno oružja. To ne ovisi samo o nama, nego i o našim partnerima. Trenutno to nije moguće, ali povratak na pravedne granice iz 1991. – bez ikakve sumnje – nije samo pobjeda, nego i pravda. Pobjeda Ukrajine je očuvanje naše neovisnosti, a pobjeda pravde za cijeli svijet je povratak svih naših teritorija.

Prošle godine Zelenski je u Bijeloj kući doživio, kako Bowen tvrdi, unaprijed režirani javni „diplomatski napad“ Donalda Trampa i potpredsjednika Džej Di Vensa. Njihova rasprava pred svjetskim medijima obišla je planet.

Tramp, netom ponovno inauguriran, jasno je dao do znanja da je era potpore kakvu je Zelenski imao pod Joeom Bidenom završena.

Od tada Zelenski, prema dostupnim informacijama, izbjegava javne sukobe s Trampom. SAD je gotovo u potpunosti zaustavio isporuke vojne pomoći, no i dalje pruža ključne obavještajne podatke. Europske zemlje izdvajaju milijarde za kupovinu američkog oružja koje potom šalju Ukrajini.

Boven je Zelenskom spomenuo Trumpove često proturječne izjave, uključujući optužbu da je Zelenski diktator koji je započeo rat – što je gotovo preslika Putinove retorike.

Zelenski se nasmijao.

– Nisam diktator i nisam započeo rat. To je sve.

Možete li vjerovati predsjedniku Trampu i ako Ukrajina od njega dobije sigurnosne garancije, hoće li ih održati?

– Ne govorimo samo o predsjedniku Trampu, nego o Americi. Svi smo mi predsjednici na određeni mandat. Mi želimo garancije na 30 godina, primjerice. Političke elite će se mijenjati, lideri će se mijenjati.

Sigurnosne garancije, smatra, moraju proći Kongres.

– Zato se o njima glasa u Kongresu. Nisu važni samo predsjednici. Institucije ostaju. Drugim riječima – Tramp možda jest nepredvidiv, ali nije vječan.

Zelenski kaže da bez sigurnosnih garancija ne može razmatrati još jedan američki zahtjev – održavanje općih izbora do ljeta.

Izbori su trebali biti održani 2024., ali su odgođeni zbog vanrednog stanja uvedenog nakon ruske invazije. Tehnički su mogući, kaže, no prvo su potrebne sigurnosne garancije.

– Ako je to uvjet za kraj rata – učinimo to. Rekao sam partnerima: morate odlučiti – želite li me se riješiti ili želite izbore? Ako želite izbore, onda ih održite pošteno, tako da ih ukrajinski narod prizna. I da ih i vi priznate kao legitimne.

Zelenski ima protivnike i oštre kritičare u Ukrajini. Vladu je prošle jeseni uzdrmao novi korupcijski skandal. Ipak, njegova popularnost i dalje je visoka. Najnoviji zahtjev na njegovom popisu je dopuštenje za proizvodnju američkog oružja po licenci, uključujući projektile Patriot.

– Danas je ključno pitanje protuzračna odbrana. To je najteži problem. Naši partneri nam, nažalost, još uvijek ne daju licence za proizvodnju sistema, primjerice Patriota, ili barem projektile za sisteme koje već imamo. Za sada u tome nismo uspjeli,piše Avaz

Zašto?

Ne znam. Nemam odgovor.

Na kraju razgovora, piše Boven, Zelenski je prešao s ukrajinskog na engleski jezik.

Treba li se svijet pripremiti na još duži rat u Ukrajini?

– Ne, ne, ne. To su paralelne staze… igramo šah s mnogo lidera, ne samo s Rusijom. Ne postoji jedno ispravno rješenje. Morate voditi više paralelnih poteza. Jedan od njih, vjerujem, donijet će uspjeh. A za nas je uspjeh – zaustaviti Putina.

Ali Putin neće završiti rat, zar ne, osim ako se ne nađe pod masivnim pritiskom?

– Da i ne. Vidjet ćemo. Ne želi, ali to što ne želi ne znači da neće. Neka nam je Bog na pomoći. Bit ćemo uspješni. Hvala.

Facebook komentari