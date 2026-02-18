Svaštara

Morate čekati da prođe cijeli mjesec, ali na kraju iznenađenje: Posljednja 3 dana u martu, tri znaka Zodijaka će se valjati u parama

Objavljeno prije 46 minuta

Posljednja 3 dana u martu su najbolja za tri znaka.

Posljednja tri dana marta 2026. donose prilike za finansijsku sreću, a neki znaci će posebno profitirati. Planetarni aspekti otvaraju vrata za neočekivane prihode, nagrade i pogodnosti u poslu.

Evo kome su zvijezde naklonjene:

Bik
Venera u harmoniji sa Plutonom donosi dobitke kroz saradnju, partnerstva i poklone. Ovo je idealan period da pregovarate o poslovnim ugovorima ili tražite bonus u poslu.

Djevica
Merkur u povoljnom aspektu sa Jupiterom donosi neočekivane prihode i pogodnosti. Moguća su iznenadna finansijska rješenja ili profit od ulaganja i kreativnih ideja.

Jarac
Sunce u pozitivnom aspektu sa Uranom donosi iznenadne prilive novca i finansijske prilike koje mogu delovati neočekivano, ali obećavaju. Ovo je odličan trenutak za nove projekte ili dodatni posao.

Ostali znaci takođe mogu imati manje povoljne, ali i dalje značajne prilike, pa je važno pratiti situacije i biti spreman da reagujete.

Posljednja tri dana marta idealna su za finansijsko planiranje, investicije i sklapanje ugovora.


