Klizište nakon oluje na Siciliji, kuće vise nad ponorom

Gradonačelnik sicilijanskog grada Niscemi upozorio je da je “situacija dramatična” nakon što je snažna oluja izazvala klizište koje je odnijelo veliki dio padine, ostavljajući brojne kuće opasno nadnesene nad ivicom ponora.



Do sada je iz svojih domova evakuirano oko 1.500 ljudi. Klizište je u nedjelju prvo pokazalo znakove pomjeranja, da bi se potom razvilo u front dug oko četiri kilometra. Pukotina se i dalje širi, izazivajući strah da bi mogla progutati i historijsko središte grada.

“Ovo je dramatično klizište”, rekao je gradonačelnik Niscemija Massimiliano Conti u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama, pozivajući stanovnike izvan ograđenih zona da “ostanu u svojim kućama”.

“Ne želim da iko ovaj događaj shvati olako. Srećom, nema povrijeđenih, ali je nanesena velika šteta na stambenim objektima”, dodao je.

Fotografije i videosnimci prikazuju kuće na samoj ivici urušavanja. Salvatore Cocina, generalni direktor Civilne zaštite Sicilije, izjavio je u ponedjeljak navečer da će se “sve kuće unutar radijusa od 50 do 70 metara srušiti”.

Škole su danas ostale zatvorene, a zatvoren je i put koji povezuje Niscemi s obalnim gradom Gela.

Niscemi ima oko 25.000 stanovnika. Mnogi evakuirani smješteni su kod rodbine, dok je nekoliko stotina ljudi posljednje dvije noći provelo u lokalnoj sportskoj dvorani.

U intervjuu za list La Repubblica, objavljenom u utorak, Conti je rekao da se klizište jutros dodatno pomjerilo za oko 10 metara. “A gledajući snimke iz zraka, bilo je šokantno vidjeti kako se naš Niscemi urušava”, rekao je. “Situacija je izuzetno ozbiljna, posebno jer se pucanje tla nastavlja, a kiša dodatno otežava i spasilačke operacije i tehnička ispitivanja”.

Gradonačelnik je upozorio i na opasnost da bi grad mogao ostati odsječen. “Situaciju pratimo bez prestanka, jer se ona može promijeniti u svakom trenutku”, rekao je.

Italijanska vlada je u ponedjeljak proglasila vanredno stanje za južne regije koje je prošle sedmice pogodio ciklon Harry. Snažna oluja donijela je obilne padavine i talase visoke do devet metara, uzrokujući veliku štetu u Siciliji, Kalabriji i Sardiniji, gdje su uništeni putevi i obalne zaštite, a brojna turistička odmarališta oštećena ili odnesena morem,piše N1

Procjenjuje se da ukupna šteta premašuje milijardu eura. Vlada je izdvojila početnih 100 miliona eura za hitne potrebe najteže pogođenih područja. Ministar civilne zaštite Nello Musumeci izjavio je da će “u narednim danima vlada usvojiti novu međuresornu mjeru kako bi se omogućila obnova i rekonstrukcija oštećene infrastrukture”.

