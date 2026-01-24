Upaljen crveni meteoalarm: Stižu obilne padavine

Prema prognozama, na ovim područjima moglo bi pasti između 40 i 80 litara kiše po kvadratnom metru, što je količina koja inače izaziva zabrinutost. Padavinski talas, koji trenutno zahvata Italiju, tokom dana i sutrašnjeg dana premjestit će se iznad naših krajeva.

Nema opasnosti od scenarija iz Jablanice

S obzirom na traume od nedavnih katastrofalnih poplava, javnost je s pravom zabrinuta. Međutim, Milica Đorđević, meteorologinja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), smiruje situaciju ističući da se ovaj put ne očekuje katastrofa razmjera one u Jablanici.

“Ono što se desilo u Jablanici poklapa se sa najvećim katastrofama, jer je tada palo oko 400 litara padavina po metru kvadratnom. To su količine predviđene za dva do tri mjeseca, koje su se sručile u dan ili dva. Sada to neće biti slučaj, ali oprez je uvijek dobrodošao”, pojasnila je Đorđević,piše N1

Rijeke u koritima, ali oprez zbog bujica

Stručnjaci naglašavaju ključnu razliku: kiša neće padati danima, već se radi o intenzivnim padavinama u trajanju od jednog dana. Zbog toga ne postoji opasnost od izlijevanja velikih rijeka iz korita.

Ipak, crveni alarm nije bez razloga. Iako rijeke neće divljati, građani u pogođenim područjima trebaju biti spremni na druge probleme:

Bujične vode: Moguće je plavljenje imovine, podrumskih prostorija i saobraćajnica uslijed nemogućnosti odvoda da prime veliku količinu vode.

Infrastruktura: Očekuju se poremećaji u snabdijevanju električnom energijom i vodom, kao i poteškoće u telekomunikacijama.

Nadležne službe apeluju na građane u Hercegovini i Podrinju da prate obavijesti i zaštite svoju imovinu od potencijalnih bujica.

