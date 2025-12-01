Aca Lukas se oglasio porukom: Miletu je došao kraj

Dodik je ocijenio da je Lukas, poziranjem i druženjem s Orićem, “duboko povrijedio srpski narod”, te poručio da popularni pjevač više neće imati dozvolu za nastupe na području entiteta RS. Nepunih par minuta nakon toga otkazan je Lukasov nastup na Jahorini koji se trebao održati 12. decembra.

Lukas se danas ponovo oglasio, porukom da će vrlo brzo pjevati na Jahirini, a da je “Miletu i njegovoj igri došao kraj.Lukas, je jučer rekao kako podršku Miloradu Dodiku nikada nije tražio, te da se ne odriče ljudi bez obzira na njihovu nacionalnost ili vjeru

“Ja podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio. On moju jeste, više puta, i dobio ju je. Meni je žao što je Mile danas samo predsjednik jedne partije… Ljude ne dijelim po nacionalnosti, vjeroispovijesti i boji kože, a najmanje od svega svojim fanovima koji dolaze da se slikaju sa mnom ne tražim ličnu kartu da bih znao ko se kako zove”.

