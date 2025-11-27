Vijesti

Treći put poništen tender: Upitan javni doček Nove godine u Sarajevu?

Objavljeno prije 46 minuta

Na portalu javnih nabavki objavljeno je da je Grad Sarajevo ponovo poništio javni poziv za organizaciju dočeka Nove godine.

Ovo je već treći put da se ovaj javni poziv, težak 700.000 KM, poništava.

Ranije je rečeno da bi Sarajlije u Novu godinu trebala uvesti Jelena Rozga.Zadnji put je javni poziv poništen u oktobru, kada su iz Grada Sarajeva objasnili da dostavljeni zahtjev nije ispunio postavljene kvalifikacione uvjete.

U kuloarima se već govori da Sarajevo neće na kraju ni imati javni doček 31. decembra i da će koncerti biti samo 1., 2. i 3. januara. Te koncerte inače treba da organizira Turistička zajednica KS,pišu


