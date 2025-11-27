Treći put poništen tender: Upitan javni doček Nove godine u Sarajevu?

Ovo je već treći put da se ovaj javni poziv, težak 700.000 KM, poništava.

Ranije je rečeno da bi Sarajlije u Novu godinu trebala uvesti Jelena Rozga.Zadnji put je javni poziv poništen u oktobru, kada su iz Grada Sarajeva objasnili da dostavljeni zahtjev nije ispunio postavljene kvalifikacione uvjete.

U kuloarima se već govori da Sarajevo neće na kraju ni imati javni doček 31. decembra i da će koncerti biti samo 1., 2. i 3. januara. Te koncerte inače treba da organizira Turistička zajednica KS,pišu

