Burne reakcije: Političarima u RS zasmetao bojkot mađarskih proizvoda

Ministar odbrane BiH Zukan Helez odbio je dati saglasnost za slijetanje vojnog aviona Mađarske na Aerodrom Banja Luka, u kojem je trebao doputovati mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.

Helez je svoj potez opravdao “otvorenom podrškom koju mađarski premijer Viktor Orban i njegov ministar Szijjarto pružaju bivšem predsjedniku administrativnog dijela BiH, RS, Miloradu Dodiku, u njegovim djelovanjima koja potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine”.Cvijanović je u reakciji potez državnog ministra okarakterisala kao “sarajevske zabrane” ocijenjujući kako je ovo “nedoraslo ponašanje Sarajeva kojim neće naštetiti nikome, osim samo sebi”.

“Sarajevo ponovo izgubljeno u vremenu i prostoru. Helez misli da brani državu tako što zabranjuje slijetanje mađarskim zvaničnicima, a u stvarnosti je samo dodatno bruka i nanosi štetu. I na unutrašnjem i na spoljnom planu”, kazala je Cvijanović.

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine je zaključila kako “njihovo dijeljenje lekcija drugima oduvijek bilo patetično, a da je odavno preraslo u apsurd”.

“Ali, moraju znati da RS postoji, da će postojati i nastaviti da brani svoja prava i autonomiju. Moraju da znaju i da nisu svi u svijetu beskičmenjaci koje će zaplašiti svojom histeričnom kuknjavom”, kazala je Cvijanović.

Dodala je da će ovaj bh. entitet “nastaviti pokazivati liderstvo i graditi odnose sa drugima, u skladu sa svojim političkim i ekonomskim interesima”.

“Sviđalo se to Sarajevu ili ne”, stoji u reakciji Cvijanović.

– Populizam ministra odbrane u Savetu ministara Zukana Heleza ne može sprečiti mađarskog šefa diplomatije Petera Sijarta da dođe u Banjaluku, poručio je ministar vanjake trgovine Staša Košarac, istakavši da je Mađarska prijateljska zemlja, koja poštuje Dejtonski sporazum i ustavno uređenje BiH,pišu

Košarac je naglasio da ništa ne znači to što Helez nije dao dozvolu za slijetanje Sijartovog aviona u Banjaluku.

Facebook komentari