Vijesti

Stižu nove euro novčanice

38.5K  
Objavljeno prije 37 minuta

Razlog za izdavanje novih novčanica je bolja zaštita od krivotvorenja, izdržljiviji materijal i lakša upotreba za osobe s oštećenjem vida, saopćila je Evropska centralna banka (ECB).

 Franak i euri - Ilustracija/Nezavisne.com

ECB je pokrenula modernizaciju dizajna eura prvi put nakon više od 20 godina.

Veliki međunarodni poziv dizajnerima iz cijele Evropske unije upućen je još tokom ljeta, a najbolji su odabrani na osnovu svojih kvalifikacija i pozvani da učestvuju u drugoj fazi natječaja, gdje će predati svoje prijedloge dizajna.

Odabrane su dvije glavne teme za novu seriju novčanica:

Rijeke i ptice – motivi koji prikazuju različite tokove i faze života rijeka te razne vrste ptica, naglašavajući važnost zaštite prirode i okoliša. Primjeri su planinski izvori, riječne doline te vrste poput vodomara, pčelarica i bijele rode.

Evropska kultura – motivi važnih ličnosti iz nauke i umjetnosti, poput Marije Callas, Beethovena, Marie Curie, Cervantesa ili Leonarda da Vincija.

ECB će do 2026. godine odabrati najbolje prijedloge, a mišljenje će moći dati i građani EU. Konačna odluka o izgledu novih novčanica bit će donijeta krajem 2026,pišu Vijesti

Nove novčanice ući će u opticaj tek za nekoliko godina, jer je njihova izrada kompleksna i zahtijeva vrijeme.

Imat će bolju zaštitu od falsifikovanja, biće izrađene od trajnijeg materijala, lakše za korištenje osobama s oštećenjem vida i prepoznatljivije građanima širom Evrope. ECB ističe da će stare novčanice i dalje vrijediti, te da građani ne trebaju brinuti za njihovu vrijednost.

“Novčanice su simbol našeg evropskog jedinstva, a novim motivima slavimo našu zajedničku historiju i posvećenost održivoj budućnosti”, rekao je član Izvršnog odbora ECB-a Piero Cipollone.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh