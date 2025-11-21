The Telegraph: Vučić optužen za ulogu u “Sarajevo Safariju”

Vučić je, kako se tvrdi, navodno bio prisutan na jednoj od vojnih pozicija iznad grada odakle su stranci, prema tvrdnjama, plaćali da pucaju na stanovnike Sarajeva tokom opsade grada od 1992. do 1996. godine. Pojavila su se i video-snimka koja, prema navodima autora, prikazuje Vučića kao mladog čovjeka u terenskom vozilu na čijem gepeku je bila ljudska lobanja sa plavom kacigom UN-ovog mirovnog kontingenta.

Optužbe protiv Vučića iznio je hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić, koji je podnio žalbu italijanskim tužilaštvima. Italijanski istražitelji već ispituju tvrdnje da su bogati Italijani, Rusi i Amerikanci učestvovali u “ljudskim snajperskim safarijima” tokom sukoba.

“Obavijestio sam javnog tužioca o svim saznanjima o vezi Aleksandra Vučića s ljudskim safarijima u ratnom Sarajevu. Priložio sam sve dokaze, video i foto dokumentaciju, audio i medijske zapise iz tog vremena”, izjavio je Margetić. On tvrdi da je Vučić bio član paravojne jedinice pod kontrolom Srpske radikalne stranke tokom 1992. i 1993. godine, koja je bila stacionirana na ratnoj poziciji u Jevrejskom groblju u Sarajevu, korištenom kao snajperska pozicija.

Vučićevi saradnici kategorički odbacuju optužbe. Glasnogovornica predsjednika Suzana Vasiljević rekla je za The Telegraph: “Tvrdnje koje iznosi hrvatski novinar predstavljaju klasičan primjer maliciozne dezinformacije, kreirane s ciljem urušavanja institucionalnog kredibiliteta Republike Srbije i njenog predsjednika. Predsjednik Vučić nije učestvovao u borbenim aktivnostima, nije koristio oružje i nije imao nikakvu ulogu u ratnim operacijama.”

Istraživači i stručnjaci s Balkana, kako prenosi The Telegraph, smatraju da ove tvrdnje mogu biti istinite, ali upozoravaju na potrebu opreznog pristupa i detaljne istrage. Prof. Jasmin Mujanović, balkanski ekspert i autor, naveo je da postoje “sve veći dokazi, uključujući svjedočenja Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, o postojanju ‘ljudskih safarija’ koje su provodile srpske nacionalističke snage za bogate strane turiste”.

Vučićevi pristaše tvrde da je objekt prikazan na snimci zapravo stativ za kameru ili kišobran, a ne oružje,pišu Vijesti

Dokumentarac “Sarajevo Safari”, objavljen 2022. godine, slične navode je već iznio, prikazujući dolazak stranih turista u Sarajevo radi “vikend ratnih safarija”.

