Borenović: Vlast se poigrava ljudima dok donosi budžet pun beneficija za funkcionere

Zastupnik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović u razgovoru za N1 komentarisao je današnju sjednicu. Nakon razgovora ubrzo je i usvojen Prijedlog budžeta institucija za 2025. godinu, a i sam Borenović je kazao da vjeruje da će biti takav ishod s obzirom na to da je već u hitnoj proceduri prikazana jasna većina. Istakao je da je riječ o rekordnom budžetu, ali i o, kako kaže, neodgovornom odnosu vlasti prema radnicima i javnom novcu.”Ako će glasanje biti slično kao kod hitne procedure, onda imam osjećaj da će to večeras biti završeno, da će Predstavnički dom usvojiti budžet institucija Bosne i Hercegovine u rekordnom iznosu od milijardu i 570 miliona”, naveo je Borenović netom prije usvajanja Prijedloga budžeta.

Naglasio je da je procedura uobičajeno trebala biti završena mnogo ranije, ali da je, kako kaže, vlast mjesecima prolongirala obaveze.

“Nakon mrcvarenja svih ovih 10–11, pa i više mjeseci, sve ovo pokazuje jednu vrlo čudnu i složenu situaciju u kojoj se nalazimo – jednu neodgovornu vlast koja se poigrava prije svega s ljudima koji žive od svoje plate i koji moraju nekako preživjeti sve ove skupoće, veliku inflaciju i teret s kojim se suočavaju godinama”, kazao je.

Prema njegovim riječima, činjenica da je budžet rekordan govori i o brojnim planiranim privilegijama.

“Bit će dovoljno novca za nabavku automobila, kupovinu zgrada – očigledno je i zgrada KOM-a upakovana u tih milijardu i 570 miliona – za novo zapošljavanje i sve one privilegije na koje je aktuelna vlast očigledno navikla, dok nama pričaju neku drugu priču”, rekao je.

Osvrnuo se i na stav SNSD-a, podsjećajući da je ta stranka do nedavno pozivala zaposlene iz reda srpskog naroda da napuste državne institucije.

“Imate apsurdnu situaciju: SNSD je do prije nekoliko dana pozivao predstavnike institucija BiH iz reda srpskog naroda da napuste te institucije; vršen je strašan pritisak, posebno na zaposlene u SIPA-i. A onda se odjednom hvale kako vode računa o interesima radnika”, mišljenja je Borenović.

Naglasio je i da radnici, uprkos najavljenoj isplati po 1.000 KM, ostaju oštećeni.

“Uzmete ljudima 2.000 KM, vratite im 1.000 KM i onda to slavodobitno predstavljate kao odgovorno ponašanje prema zaposlenima u ovoj zemlji. To je licemjerna i dvolična politika”, istakao je Borenović.

Dodao je da su opozicioni poslanici iz Republike Srpske ostali dosljedni u kritici vlasti:

“Mi smo ostali dosljedni… snažni kritičari jedne, po nama, bahate i osione vlasti koja ne preza ni od čega, pa ni od stvaranja tenzija i konflikata kako bi ostala na vlasti”.

Govoreći o povećanjima budžeta ministarstvima, Borenović je istakao:

“Pitanje je kako će taj novac biti potrošen, ali privilegija neće manjkati. Neće manjkati ni novca za ministre, direktore i institucije, a radnicima će biti vraćen tek mali dio”.

Ponovo je upozorio da je Vijeće ministara BiH svojim kašnjenjem oštetio više od 23.000 zaposlenih u institucijama BiH.

“Oni sa srednjom stručnom spremom oštećeni su za skoro 2.000 maraka zato što budžet nije usvojen na vrijeme i zato što nisu primali plate po novim koeficijentima”, mišljenja je Borenović.

O stanju u kulturnim institucijama rekao je da je potrebno sveobuhvatno rješenje.

“Treba napraviti jedno ozbiljno rješenje u kojem će na sveobuhvatan način biti tretirane sve institucije kulture. Insistiranje da to bude samo budžetska stavka bilo je pogrešno od početka i trajalo je godinama bez uspjeha”, dodao je.

Govoreći o finansijskoj krizi BHRT-a, Borenović je naveo:

“Malo mi je čudno da Parlament BiH donosi odluke kojima se finansiraju gubici javnog servisa. Trebalo bi vidjeti zašto su ti gubici nastali… Prije svega zbog duga RTRS-a”.

Na kraju je poručio da su sjednica i rasprava pokazale pravo lice dijela vladajućih stranaka,piše N1

“Vidjeli smo zastupnike Naše stranke koji su uputili vapaj prema SNSD-u i HDZ-u da se vrate u punom kapacitetu u koaliciju iz koje nikada i nisu izlazili. Ta priča je bila samo farsa”.

Poručio je da je neprihvatljivo izjednačavati opoziciju sa SNSD-om:

“To je nekorektno i besmisleno. Nema uporišta u onome što mi kao opozicija radimo”.

