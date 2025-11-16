Barbarez: Cijele kvalifikacije smo imali zlatnu ruku s izmjenama, dići ćemo glas zbog bezobrazluka Saveza Austrije

Selektor Zmajeva Sergej Barbarez obratio se javnosti nakon historijske pobjede protiv Rumunije rezultatom 3:1.

Naši fudbaleri su gubili 0:1, a onda su stigli do preokreta.

Na portalu “Avaza” ste mogli pratite obraćanje selektora Sergeja Barbareza.

Selektor je poručio da je velika stvar dva puta dobiti Rumuniju.

– Prvi put sam se nadao, jer smo došli s velikim samopouzdanjem da pokušamo iznenaditi. Lagao bih kada bih rekao da sam bio siguran sada, ali vjerovali smo da možemo. Znao sam da imamo dobar drugi plan, da imamo momke koji kada budu ubačeni. Cijele kvalifikacije smo imali zlatnu ruku s izmjenama, tako je bilo i večeras – rekao je Barbarez.

Naveo je da je Mirčesku trener velike klase, da zato daje neke izjave, no njeg izjave selektora drugih reprezentacija previše ni ne zanimaju.

Selektor je kazao da drugačije vidi prvo poluvrijeme od većine, jer je riječ o reprezetnaciji koja je ozbiljna, koja ima dobre igrače.

– Bila je ideja s Dženisom da unesemo agresivnosti. Meni je sasvim ok da se pet puta vrati lopta golmanu, kako bi se pripremila akcija. Mi smo imali dvije top šanse u prvom poluvremenu, ali ne bježim ni od grešaka. Nije to samo Arjanova greška, odgovorni su i stoperi – rekao je.

Istakao je da nikada nije bio mirniji na poluvremenu, jer je bio zadovoljan s 90 posto stvari i jer je znao da imaju igrače na klupi koji mogu donijeti prevagu, a na kraju je Alajbegović asistirao, a Tabaković pogodio.

Dodao je da je bila intenzivna utakmica, da su igrači umorni, ali drugačije se ne može napredovati.

– Vidjeli smo neku šansu u ove dvije utakmice, sada će nam tri igrača faliti zbog kartona, a Tarik Muharemović je ok. Rekao sam mu da će u utorak istrčat, a da onda nek vidi. Ivan i Nihad se vraćaju, Emir je tu s nama, u ponedjeljak ću morati dignuti glas, Austrijski savez je bio bezobrazan, mijenjanje sportskog državljanstva traje 2-3 dana, a oni namjerno nisu htjeli dvije sedmice. FIFA je rekla da se mora to riješiti u ponedjeljak. Reći ću to u ponedjeljak na njihovom jeziku, to govori kako kotiramo u svijetu, ali i to ćemo promijeniti – kazao je Barbarez.

Novinar “Avaza” čestitao je na partiji i atmosferi, i samo kratko pitao selektora idemo li na Svjetsko prvenstvo, a selektor je odgovorio:

– I ja sam bio zadovoljan atmosferom, promijenili smo i muzičku listu što se tiče zagrijavanja. Bio sam malo šokiran, jer sam ja vodio ranije računa o tome, htio sam da uvedemo nešto, ali sam im predao tu čast, pa sam se zezao s Dinkom da ja ostajem u kabini dok se oni zagrijavaju. Nisam mogao vjerovati koliko se glasno pjevala, ali to je to. Niko ne bi bio sretniji od mene da prođemo, ali volim ja zakočiti.

Istakao je da mu je najvažnija stvar imati respekt, obraz i poštenje, a to što neko ima nekad drugačiji stav, to je drugo.

– Nemamo vremena neke stvari raditi nažalost, ja bih volio da imam vremena odraditi jedne pripreme s njima. Dobru grupu smo složili, lako je sada govoriti, htjeli smo stvoriti neki identitet, svako je tu zato što je dio nekog plana. Bit će tu još igrača, radimo na širini.

