Oglasio se Vučić: Ovo je bitna informacija za sve

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da ne može da otkrije ko je treća strana sa kojom Rusi pregovaraju za NIS, ali je, takođe, upozorio da vrijeme ističe i da ni Vašington ni Moskva, kao ni bilo ko, ne smije da pomisli da on nije dovoljno odlučan da zaštiti srpske interese po pitanju NIS-a.

“Mi smo rekli da ćemo da prihvatimo svaki njihov zahtjev, ali oni moraju da znaju jednu stvar da nam vrijeme curi, vrijeme nam ističe, ostalo nam je još desetak dana i samo neka neko ne pomisli da nisam dovoljno odlučan da zaštitim srpski interes, bilo ko”, rekao je Vučić gostujući na TV Pink i naglasio da će se Srbija izboriti sa svim.

Vučić je tako prokomentarisao današnju vijest da su ruski vlasnici Naftne industrije Srbije poslali zahjtev američkom OFAC-u u kojem se traži produžetak licence za rad, na osnovu pregovora sa trećom stranom.

Vučić je naglasio da je ruska država uputila zahtjev i da pregovaraju sa trećom stranom, ali da ne može da kaže o kome je riječ.

“Oni razgovaraju sa trećom stranom, ja to znam, ali ne mogu da iznosim te podatke u ovom trenutku… U ovom trenutku, koliko sam razumio menadžerske strukture, da li će Amerikanci time biti zadovoljni, da li će reći prihvatamo menadžment strukturu ali tražimo da dođemo do promjena vlasništva u nekom narodnom periodu, ostaje nam da vidimo”, rekao je Vučić.

U molbi koja je upućena OFAC-u navodi se da je ruska strana spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu. Vučić je naglasio da, kada je riječ o rezervama koje Srbija ima, građanima uvijek kaže manje od onoga što zemlja stvarno ima.”Uvijek je tako, kao i kad govorim o rezervama, ja vam uvijek kažem za nijansu manje rezervi od onoga što stvarno imamo. Kada kažem da nam je posljednji datum 20. i 21. novembar, to znači možda može i do 23. i do 24. novembra”, kazao je Vučić.

Predsjednik je naglasio da narod nikada ne laže i ne predstavlja stvari boljim već uvijek, kako kaže, malo gorim.

“Takav je moj životni princip”, dodao je Vučić.

Kazao je da sada svi vide da je dobro bilo iako su mu se smijali kada je govorio za rezerve hrane, i za sve drugo, kao i kada je za vojsku podigao rezerve za 100 odsto.

“Sada imamo koliko hoćete suhih obroka, graška, pasulja koji dugo mogu da stoje, konzervirane ribe, svega živog. Kao što imamo i kao što smo znali, i predosećali, i naftnih derivata i svega drugog”, rekao je on.

Na konstataciju da naš narod ne treba da brine što se tiče naftnih derivata i poskupljenja, kao i pitanje da li ćemo izdržati ovu krizu, Vučić kaže da ćemo se izboriti.

“Odgovorni ljudi brinu, ali da li ćemo se izboriti sa tim? Da, izborićemo se sa tim”, poručio je Vučić, prenosi Tanjug.

Facebook komentari