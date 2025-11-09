U pripremi novi Zakon: Kada i koliko će biti povećane penzije u FBiH?

Novi model predviđa povećanja penzija dva puta godišnje, uz formulu koja kombinira rast prosječne plate (60 posto) i inflacije (40 posto), a minimalne penzije neće biti smanjene.

Federalni ministar rada Adnan Delić istakao je za “Večernji list” da novi zakoni potiču legalno zapošljavanje i smanjuju rad “na crno”, čime se jača fiskalna stabilnost i osigurava dugoročna održivost penzijskog sistema.

Novi zakoni o radu i zapošljavanju dodatno će zaštititi prava radnika, olakšati organizaciju poslodavcima i poboljšati tržište rada suočeno s izazovima poput iseljavanja i neusklađenosti obrazovanja s potrebama tržišta,pišu Vijesti

Kako su istakli iz Vlade Federacije BiH, cilj je jasan – “prava penzionera neće biti umanjena, a standard najugroženijih građana sistemski će se nastojati poboljšati kroz zakonodavne promjene i fiskalno odgovorne politike”.

