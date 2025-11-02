Poznat identitet osumnjičenog policajca iz Sarajeva, drugi pušten

Nakon iskaza oštećene koji je dat postupajućoj tužiteljici, ispitivanja u MUP-u KS i prikupljenih dokaza, jedan od policijskih službenika otpušten je iz ove policijske agencije.

Naime, ne postoji osnov sumnje da je učestvovao u inkriminirajućim radnjama, dok je policijski službenik Amar Turčalo predat u nadležnost KTKS zbog sumnje da je počinio krivično djelo seksualna zloupotreba maloljetne osobe, tačnije, sumnjiči se da je u oktobru ove godine imao seksualni odnos s maloljetnom osobom,pišu Vijesti.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk izjavio je danas na pres-konferenciji da je njegova ostavka neupitna ukoliko se dokaže odgovornost Vlade KS zbog slučaja hapšenja dvojice policajaca MUP-a KS, koji se terete za dva odvojena slučaja – spolno uznemiravanje i spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina.

Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica rekao je da je policijski komesar već danas suspendovao oba policijska službenika, iako je istraga tek počela i radi se o osnovama sumnje da su počinili ta krivična djela.

Facebook komentari