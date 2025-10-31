Njemačka televizija: Vučić pokušava uzvratiti teorijama zavjere, ali se podrška osipa

Protesti koji su počeli nakon tragičnog rušenja nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu traju već godinu dana i poprimili su sasvim novu dinamiku, jer prvi put učestvuju i apolitični slojevi društva – učenici, studenti, porodice.

ZDF navodi da su radovi na obnovi nadstrešnice izvedeni „bez transparentnog tendera i dodijeljeni firmama bliskim vladi“.

„Pravosudni rasplet? Za sada ništa od toga“, piše ZDF – Drugi program njemačke javno-pravne televizije.

Televizija ocjenjuje da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pod sve većim pritiskom. „Njegova vlada, istina, pokušava da uzvrati teorijama zavjere, kontraprotestima i represivnim mjerama, ali se podrška koju uživa sve više osipa“, piše ZDF.

Beogradski politički analitičar Srđan Cvijić smatra da je masovni protestni pokret duboko uzdrmao birački potencijal vladajuće Srpske napredne stranke (SNS). Prema njegovim riječima, posebno je mlada generacija, koja je ranije bila otpisana kao apolitična, sada postala predvodnica demokratskih protesta.

ZDF piše da se gnjev zbog nesreće u Novom Sadu odavno spojio s nezadovoljstvom zbog opće situacije u zemlji. „Inflacija, energetska kriza, bezperspektivnost“, piše ZDF i prenosi riječi jedne učesnice protesta koja je pješice došla iz Beograda u Novi Sad, da više ne postoji povjerenje „ni u politiku, ni u pravosuđe, ni u medije“.

„Evropska unija je dugo bila uzdržana prema Vučiću, ali je u posljednje vrijeme zaoštrila ton. Evropski parlament u rezoluciji govori o ‘autokratskom režimu’, a sada se napeto iščekuje novi izvještaj Evropske komisije“ o Srbiji, navodi ZDF,pišu Vijesti

U izvještaju se dalje ističe da su u Srbiji sve glasniji zahtjevi za raspisivanje izbora, ali da vlasti oklijevaju. Televizija prenosi i ocjenu Srđana Cvijića da su izbori jedino rješenje za političku krizu, ali da će ih Vučić „dozvoliti tek kada bude siguran da njima može manipulisati“

