Tužilaštvo HNK: Traži se pritvor za tri huligana zbog napada u Rodoču

Nakon fizičkog sukoba između više osoba koji se dogodio u noći sa subote na nedjelju, odnosno, s 13. na 14.septembar u mostarskom prigradskom naselju Rodoč, zatražen je pritvor za još dvije osobe, saznaje „Dnevni avaz“.

Tako je jučer prema Općinskom sudu u Mostaru upućen prijedlog za određivanje pritvora prema K.S. (25) i L.S. (18), obojica iz Mostara, koji se sumnjiče da su počinili krivična djela (KD) Nasilničko ponašanje u vezi sa KD Teška tjelesna povreda i Oštećenje tuđe Potvrdila nam je to Ana Rajič, glasnogovornica Tužilaštva HNK, kazavši da je pritvor zatražen jer naročite okolnosti upućuju na to da bi osumnjičeni mogao ometati krivično postupak utjecajem na svjedoke, saučesnike i prikrivače događaja, kao i jer naročite oklonosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo za koje se terete, a za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža.

Općinski sud u Mostaru već je za ista djela i iz istih razloga na prijedlog Tužilaštva HNK odredio jednomjesečni pritvor prema osumnjičenom I.S. (20), također, iz Mostara.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona su jučer potvrdili da su nakon ovog incidenta identifikovali četiri osobe, od kojih su tri lišene slobode, dok je za četvrtom, M.P. (20) raspisana operativna potraga.

Naveli su da su pod nadzorom dežurne kantonalne tužiteljice na licu mjesta obavili uviđaj, prikupili izjave svjedoka te dokumentovali sve relevantne okolnosti događaja, a nakon što su operativnim radom identifikovali učesnike događaja, prema Kantonalnom tužilaštvu u Mostaru su podnijeli izvještaj protiv njih i više nepoznatih osoba

– Policijski službenici nastavljaju intenzivan i sveobuhvatan rad na predmetu s ciljem potpunog rasvjetljavanja ovog događaja i privođenja svih odgovornih pravdi – poručili su iz MUP-a HNK.

U ovom sukobu u kojem su, kako se to iznosilo nezvanično, učestvovale dvije navijačke grupe iz Mostara, teško je povrijeđen D.B. (19) koji je hospitaliziran u SKB Mostar i koji je, prema posljednjim informacijama, stabilno i izvan životne opasnosti, dok je B.M.(23) zadobio lakše povrede i on se nalazi u Kantonalnoj bolnici „Dr.Safet Mujić”.

