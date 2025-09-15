Epilog huliganskog napada: Jedan napadač lišen slobode, još tri identificirana

Kao što smo prvi pisali, u noći sa subote na nedjelju u Mostaru se desio još jedan brutalni fizički napad navijačke grupe. Vinovnici napada, prema informacijama koje ima Mostar.live, ovaj put su bili navijači Zrinjskog “Ultrasi”.

Oni su napravili “sačekušu” mladićima koji su se vraćali sa svadbe iz jednog od svadbenih salona u industrijskoj zoni Rodoč. Grupu od 5-6 mladića, za koje se ne zna pouzdano da li su članovi suparničke navijačke grupe, napalo je desetak “Ultrasa” naoružanih palicama.Glasnogovornica MUP-a HNŽ Ilijana Miloš za potvrdila je danas da je o događaju obaviješten tužitelj te da policija provodi istragu.

„Jedna osoba je lišena slobode, S.I. (2005.), a identificirane su još tri osobe koje su sudjelovale u fizičkom obračunu te će i one biti lišene slobode. Oštećeni u tri sata ujutro prijavili da su ih nepoznate osobe pokušale zaustaviti. Fizički obračun se dogodio ispred salona namještaja. Hitna pomoć je ozlijeđene prevezla u bolnicu. U ovom trenutku se radi o kaznenom djelu teške tjelesne ozljede“, navela je Miloš.

Dodaje i kako postoje svjedoci događaja koji su saslušani i od njih su uzete izjave.

Iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar potvrđeno je da je D.B. (2006.) hospitaliziran u Odsjeku za neurokiruršku anesteziju s jedinicom intenzivnog liječenja te da su njegove ozljede klasificirane kao teške tjelesne ozljede opasne po život.

Prema informacijama iz Kantonalne bolnice „dr. Safet Mujić“ u ovu zdravstvenu ustanovu je iste noći primljen drugi mladić inicijala B.M. rođen 2003. godine. Njemu su konstatovane višestruke površne povrede glave, nagnječenja mekih tkiva, te posjekotina lijeve ušne školjke. Smješten je na odjel neurohirurgije gdje su izvršeni potrebni zahvati.

