Postavljene kapije na novom mezarju kod Stoca

Radnici su jutros postavili jedna, pa onda drugu kapiju na haremu u Popratima, na ulazu u Stolac iz pravca Mostara.

Ova lokacija prošle godine, odlukom gradonačelnika Stjepana Boškovića (HDZ BiH) dodijeljena je Medžlisu islamske zajednice.

Na toj su parceli, koja se prostire na hektar zemljišta, oni najprije izlili betonski temelj, a prije nešto više od mjesec dana izidali betonski zid.

Prošle sedmice su na zidu ostavljeni betonski cerklaži. Već tada je najavljeno da će se ove sedmice postaviti kapije. To se i desilo.

Novo stolačko mezarje riješit će problem ukopa ovdašnjih Bošnjaka, obzirom da su okolni haremi već popunjeni, podsjeća Politicki.ba.

Bošković je nedavno poništio svoje rješenje staro godinu dana, pravdajući to tvrdnjom da se ono – dijelom – nalazi na državnom zemljištu.

MIZ Stolac je na tu odluku odmah uložili žalbu višim instancama, čime je onemogućeno izvršenje takve diskriminatorske odluke HDZ-ovog gradonačelnika.

Ograđivanje novog harema pomoglo je Ministarstvo za raseljena i izbjegla lica entiteta F BiH.

Politicki.ba javlja da se sutra u Stocu očekuje dolazak člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. On će, kako saznajemo, razgovarati i sa predstavnicima više bošnjačkih udruženja ovog grada koja su se nedavno pobunila protiv višedecenijske diskriminacije.

Prekosutra u ovaj grad planirana je sjednica Kolegijuma Stranke demokratske akcije na čelu s Bakirom Izetbegovićem.

Facebook komentari